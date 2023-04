Respect

Un pios omagiu adus celor care au luptat cu onoare și jertfă pentru idealurile naționale ale României va fi adus vineri, 28 aprilie, în cadrul unei festivități de marcare a Zilei Veteranilor de Război.

Sărbătorită în fiecare an la 29 aprilie, în urma emiterii Înaltului Decret Regal al Regelui Carol I din 29 aprilie 1902 în care se justifica că: „Pentru ca fiecărui ostaş veteran să i se asigure liniştea şi ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se vor pune la dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generaţiile viitoare”. Se instituia atunci onorantul titlu de <Veteran de Război>. Ziua dedicată veteranilor va debuta cu un ceremonial religios la Monumentul Eroilor din Parcul Central al municipiului Suceava, începând cu ora 12.00. El va fi urmat de rostirea unor alocuțiuni din partea autorităților, înmânări de diplome și depuneri de coroane de flori în onoarea marilor eroi dispăruți. Organizatorii acestui eveniment sunt reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război - Filiala Județeană ”Mușatinii”. Președintele filialei, col. rtg. Neculai Niga, a vorbit despre eveniment: ”Regulile lăsate de Dumnezeu pe pământ aduc în mijlocul nostru de la an la an din ce în ce mai puțini dintre acești oameni a căror viață s-a contopit în tinerețile lor, prin lupta neînfricată, cu dragostea pentru români. Veniți și în acest an la sărbătoarea dedicată lor, pentru a le da onorul și a le spune prin viu grai cele mai călduroase cuvinte de cinstire și prețuire pentru faptele lor.”