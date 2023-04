Burgeri cu gust unic și produse proaspete de calitate, prin lansarea BE ZONE la Suceava

Noutate

O nouă ofertă cu mâncare de calitate este disponibilă sucevenilor de vineri, în inima cartierului Burdujeni, în speranța satisfacerii cererii tot mai pretențioase de hrană gustoasă și de calitate. Carnea și legumele proaspete, provenite de la producători din zona Bucovinei, combinate în rețete alese cu grijă de un bucătar profesionist, vor crea deliciul unor gusturi rare în cadrul ofertelor Take Away din zona Bucovinei.

Punctele de marcă BE ZONE, dezvoltate în locații proprii sau în regim de franciză, vor oferi sucevenilor shaorma, crispy, burgeri, aripioare și sandvișuri la toast numai bune de mâncat oriunde și pentru multe gusturi. Pasiunea făcută pentru hamburgeri de Chef Raul Rădulescu, inițiatorul acestei idei gastronomice de calitate, va face ca gustul acestor produse să exceleze. Carnea proaspăt tocată, cu un final suculent, amestecată cu măiestrie după rețete proprii, calitatea brânzeturilor, prospețimea cepei și a usturoiului înglobate, plus bonus prospețimea cartofului de la producătorul local, toate vin într-un mix pentru ACEL GUST UNIC, pe care BE ZONE vă invită să-l testați începând de vineri, 28 aprilie, ora 12.00, la punctul din Stația Orizont de pe Strada Calea Unirii, Nr. 56, pe sensul de deplasare spre Burdujeni Sat.

După lansarea gustului deosebit al rețetelor fast food la Bucecea și Dărmănești, formula de trio fiind desăvârșită vineri la Suceava, în cartierul Burdujeni, lunile următoare vor da posibilitatea și celor din Cacica, Milișăuți și într-un alt punct de lucru al Sucevei, să guste prospețimea produselor BE ZONE. Pentru o ofertă cât mai variată BE ZONE, doar shaorma este realizată după o rețetă grecească reinterpretată și perfectă pentru gustul dorințelor publicului, o garanție a realizării gustului specific și constant al acestui produs, de altfel singurul ingredient care nu poartă marca Bucovinei.

Pătrundeți așadar în zona de confort BE ZONE și veniți începând de vineri să gustați noile produse pline de prospețime, propuse de oameni pasionați de gust și prospețime.