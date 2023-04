Urgență maximă

Situația privind reabilitarea podului de la Milișăuți, închis deja de opt luni de zile, în așteptarea unui pod provizoriu din tuburi care să permită închiderea podului mare, a ajuns într-un moment critic în care se mai poate vorbi doar de zile în care se mai pot face pași urgenți și concreți pentru deblocarea crizei.

Firma Test Prima, cea care a făcut o parte din lucrările de la pod, conform contractului, și care a tot așteptat să poată închide podul, pentru a înlocui grinzile, se află și ea într-o situație foarte delicată. Are blocați din toamna anului trecut în jur de 100.000 de euro, bani achitați în avans pentru grinzi contractate la o firmă din Iași, care produce grinzile de mari dimensiuni pentru structura podului. Firma care produce grinzile o presează, firesc, să dea comanda de producere și livrare.

Corneliu Moroșan, directorul tehnic al Test Prima, a subliniat că fiecare zi întârziată după 1 mai în comandarea grinzilor face mai puțin probabilă finalizarea lucrărilor în acest an. Raționamentul este destul de simplu – firma Test Prima are nevoie de 6-7 luni pentru a reabilita podul mare, din momentul în care se închide circulația. Așadar, există riscul real ca lucrările să nu poate fi terminată până ce intrăm în iarna următoare. Ori chiar nici să nu se poată lucra deloc în acest an.

Podul provizoriu care a fost proiectat, s-au obținut avize, dar... nu s-a făcut nici până azi

Foarte multă lume s-a săturat probabil să tot audă de acest subiect, dar ne facem datoria din nou de a semnala cât de gravă este situația în speranța că cineva din conducerea acestui județ va reuși să deblocheze problema de la nivelul Companiei de Drumuri Naționale, în condițiile în care deja ne-am lămurit că de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași nu mai putem avea așteptări.

Lucrările la podul de la Milișăuți sunt sistate din luna septembrie a anului trecut, după ce firma Test Prima a solicitat Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași permisiunea de a închide podul și a trece la înlocuirea grinzilor. Încă de atunci se știa că este nevoie de un pod provizoriu, din tuburi, care să asigure traficul ușor, în special pentru localnici, cât podul mare trebuie închis.

Încă de atunci, firma Test Prima a achitat un avans de 100.000 de euro pentru contractarea grinzilor care trebuie să asigure structura podului.

Și tot de atunci cei de la DRDP Iași, administratorii drumului și podului, au anunțat soluții pentru amenajarea unui pod provizoriu. Nu mai reamintim detaliat telenovela acestui pod provizoriu, dar cert este că acesta a fost proiectat, s-au obținut avize, dar... nu s-a făcut nici până azi. Mai mult, la acest moment nici nu există ceva concret privind când și cine va face acest pod provizoriu. Pe acest fond, fără nici o garanție, firma Test Prima nu are cum comanda grinzile. Trebuie spus că podul mare nu poate fi închis în special pentru că localnicii din Milișăuți sunt despărțiți de apa Sucevei, iar activitățile lor esențiale depind de o cale de trecere a cursului de apă.

Un pod provizoriu ar fi putut fi făcut repede de Test Prima ori de altă firmă doritoare

Reprezentanții Test Prima spun că ar fi putut chiar ei să amenajeze acel pod provizoriu, având parte din tuburi pe stoc pentru alte lucrări. Dacă s-ar fi făcut o licitație în regim de urgență podul provizoriu ar fi putut fi amenajat în câteva zile de o firmă interesată. Asta cu atât mai mult cu cât este o lucrare urgentă, cu o valoare de sub 200.000 de euro, care putea fi realizată cu o procedură mai simplificată.

DRDP Iași nu a mers însă pe această variată și a tot anunțat că se va ocupa de amenajarea podului în regie proprie.

Un pod avariat deja serios și care nu se știe cât va rezista

Atât din punct de vedere juridic, cât și omenesc, ce se întâmplă cu lucrarea la acest pod este strigător la cer. Asta în condițiile în care vorbim deja de un pod cu grad ridicat de avariere, pe care circulă masiv și traficul greu și care într-o zi de vară de exemplu, cu debit ridicat al apei Sucevei, ar putea deveni brusc total necirculabil. Nici nu vrem să ne gândim ce s-ar întâmpla atunci și cum vinovații ar arunca vina unii pe alții.

Ordinul de reîncepere a lucrărilor din 24 aprilie, dat parcă în bătaie de joc

Tot pentru a vă face o idee privind incompetența celor care administrează acest drum, pe 24 aprilie firma Test Prima a primit din partea DRDP Iași ordin de reîncepere a lucrărilor de la podul de la Milișăuți, fără a mai fi luat în calcul podul provizoriu. A fost un ordin de începere dat parcă în bătaie de joc, imposibil de pus în practic după ce s-a constatat că tehnic podul mare nu poate fi reparat sub circulație. Dovadă în acest sens este că acel ordin pentru 24 aprilie a fost anulat câteva zile mai târziu. În această săptămână, reprezentanți ai DRDP Iași au venit la Milișăuți, au participat la o ședință, dar nu au venit cu absolut nimic concret privind această criză și cum poate fi ea deblocată. Toată lumea arată cu degetul spre conducerea DRDP Iași, cu un director care de o bucată de vreme nici nu mai este de găsit. Vinovații cam știm cine sunt, doar că acum ar fi foarte bine să vină și o soluție concretă și salvatoare.