Punct final în dosarul fraudei de la Evaluarea Națională în care a fost implicat fiul fostului primar din Salcea, Ilie Lungu. O parte din fapte s-au prescris și toate cele trei persoane implicate în dosar au primit pedepse cu suspendare sub supraveghere, cu precizarea că la prima instanță pedepsele au fost cu executare. Ilie Lungu a primit 3 ani cu suspendare sub supraveghere, Nicoleta Zettel, fosta directoare de la Școala Plopeni, a fost condamnată la 2 ani și 4 luni, iar profesorul de matematică Mihai Gîză a primit 2 ani și 10 luni. În cazul celor doi profesori, instanța a decis că nu mai au dreptul să profeseze. Această măsură o afectează doar pe profesoara de limba română Nicoleta Zettel, în timp ce Mihai Gîză este ieșit la pensie. Soluția de la Curtea de Apel Suceava este definitivă.

Ancheta procurorilor DNA Suceava: fiul primarului, de la un elev cel mult mediu, la elev de 10

Ancheta procurorilor de la DNA Suceava a plecat de la o sesizare prin care se semnala că una dintre lucrările de la Evaluarea Naţională ale fiului fostului primar din Salcea ar fi fost înlocuită. Suspiciunea viza teza la limba română, la care Ioan Ştefan Lungu a primit nota 10,00, în condiţiile în care în cei patru ani de gimnaziu nu s-a dovedit un elev strălucit, iar la simulările pentru Evaluarea Naţională nota a fost de-a dreptul catastrofală.

Ulterior, s-a constatat că şi cea de-a doua teză, la matematică, la care a obţinut nota 8,25, a fost scrisă de altcineva, iar apoi înlocuită. Cu cele două note, fiul primarului s-a plasat în fruntea clasamentului absolvenţilor. Ca fapt divers, fiul fostului primar din Salcea a terminat cei patru ani de gimnaziu cu media 7,96, cu mult mai mică decât media de la Evaluarea Naţională.

Din ancheta derulată ulterior s-a constatat că teza la română a fost scrisă în toaletă de directoarea Şcolii Gimnaziale Plopeni, Nicoleta Zettel, în timp ce la matematică sarcina i-a revenit profesorului Mihai Gîză.

Media de admitere în liceu a elevului Lungu a fost 8,83.

Și alte persoane au fost condamnate

În același dosar au mai primit condamnări și alte persoane. Cătălin Huţu, fostul director al Şcolii Gimnaziale Salcea, unul dintre oamenii fără de care frauda nu se putea realiza, a fost cel care a avut remuşcări şi mustrări de conştiinţă. Asta l-a determinat să colaboreze cu procurorii DNA Suceava, ceea ce a însemnat inclusiv montarea tehnicii de înregistrare, cu ajutorul căreia anchetatorii au reuşit să afle detalii importante ale schemei infracţionale. În plus, au fost obţinute şi mărturii ale celor implicaţi, în unele situaţii chiar şi cu picanterii.

În urma colaborării cu procurorii, Cătălin Huţu nu putea merge decât pe procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, ceea ce s-a şi întâmplat. Fostul director al Şcolii Gimnaziale Salcea a primit pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani. O altă persoană care a ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei este Mariana Raţă, femeia de serviciu de la Şcoala Gimnazială Plopeni. Aceasta a primit 1 an şi 8 luni cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, pedeapsă care a rămas definitivă prin neapelare la data de 18 ianuarie 2017.

A treia persoană care a mers pe procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei este inspectorul Marius Grigoraş. El a primit o pedeapsă de 1 an şi o lună de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Care au fost acuzațiile DNA Suceava

Ilie Lungu, primarul din Salcea, a fost trimis în judecată pentru patru acuzaţii în faţa judecătorilor, respectiv constituirea unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă şi două infracţiuni de dare de mită. Potrivit actului de sesizare a instanţei, „la începutul lunii iunie 2016, inculpatul Lungu Ilie a iniţiat un grup infracţional organizat, constituit ulterior împreună cu inculpatul Gîză Mihai, consilier local al oraşului Salcea şi profesor de matematică la Şcoala Gimnazială <Cristofor Simionescu> Plopeni, şi inculpata Zettel Nicoleta, director şi preşedinte al Comisiei de organizare a Evaluării Naţionale de la nivelul aceleiaşi unităţi şcolare, la care au aderat ulterior Huţu Cătălin, director al Şcolii Gimnaziale <Aurelian Stanciu> Salcea şi preşedinte al Comisiei de organizare a Evaluării Naţionale, şi inculpata Raţă Mariana, îngrijitoare la şcoala din Plopeni”.

Procurorii DNA Suceava au arătat că Ilie Lungu i-a promis lui Mihai Gîză suma de 200 de lei pentru a interveni pe lângă Cătălin Huţu pentru ca acesta din urmă să-şi dea concursul la fraudarea tezelor la limba română şi la matematică scrise de fiul primarului din Salcea. În plus, prin intermediul lui Gîză, edilul din Salcea a promis „sprijin politic” pentru ca soţia lui Cătălin Huţu să ocupe funcţia de director adjunct al Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi o sumă în bani, de 400 de lei.

De asemenea, tot prin intermediul lui Mihai Gîză, i-a promis Nicoletei Zettel suma de 400 de lei şi sprijin politic pentru a rămâne pe funcţia de director al Şcolii Gimnaziale Plopeni.