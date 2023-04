Punct final

Valutistul Ilie Onuț și-a aflat pedeapsa finală după ce în toamna anului 2018 și-a împușcat fratele, Constantin Onuț, cu un pistol cu bile de cauciuc. Curtea de Apel Suceava a majorat pedeapsa de 1 an și 8 luni la 1 an și 9 luni cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor de uz de armă fără drept, tulburarea liniștii și ordinii publice, respectiv violență în familie. Agresorul a mai fost obligat să îi plătească fratelui său suma de 556,33 de lei cu titlu de despăgubiri materiale, 3.000 de euro daune morale și 3.000 de lei cheltuieli judiciare. Cei doi frați au case de schimb valutar în parcarea de la Piața Mare, iar animozitățile dintre ei sunt de notorietate printre valutiști și nu numai. În octombrie 2018, Constantin Onuț a sunat și a solicitat sprijinul Poliției. Oamenii legii l-au găsit pe apelant în timp ce primea îngrijiri medicale din partea unui echipaj SMURD. Le-a povestit polițiștilor că a avut o dispută cu fratele său de la locul în care și-au plasat prețurile la valută. Disputa verbală a degenerat rapid, iar Ilie Onuț, care se afla în mașina sa, l-a amenințat mai întâi pe Constantin Onuț cu pistolul, iar apoi a tras cu pistolul cu bile o dată spre acesta, provocându-i o rană în zona feței. Mai trebuie spus că fratele condamnat definitiv nu va mai putea îndeplini funcția de administrator al unei case de schimb valutar. Aceeași interdicție o are și Constantin Onuț, care a fost condamnat definitiv în septembrie anul trecut pentru că și-a agresat fratele. Constantin Onuț a fost trimis în judecată pentru violență în familie pentru că în urmă cu mai mulți ani și-a făcut fratele KO printr-o lovitură surprinzătoare aplicată în zona trecerii de pietoni dinspre magazinul Mopan. Atât Judecătoria Suceava, cât și Curtea de Apel Suceava l-au găsit vinovat pe Constantin Onuț, de 47 de ani, iar soluția dictată este definitivă. Trebuie precizat că pedeapsa finală este mai mică față de cea dictată la Judecătoria Suceava. Astfel, în loc de 1 ani și 2 luni, condamnarea finală este de 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, instanța l-a obligat pe Constantin Onuț să-i achite fratelui său 6.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.