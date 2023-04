Parteneriate

Camera de Comerţ și Industrie Suceava, în colaborare cu Agenţia Bico Trading, organizează în perioada 18 – 31 mai 2023 omisiune economică pecoasta de Est a Statelor Unite ale Americii. „CCI Suceava oferă agenților economici din județ oportunitatea de a participa în cadrul acestei misiuni economice, al cărei obiectiv principal îl reprezintă intensificarea relaţiilor comercial-economice româno-americane și identificarea noilor posibilităţi de colaborare”, a transmis președintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu. El a arătat că în cadrul misiunii, va avea loc o întâlnire de afaceri laConsulatul General al României la New York, organizată de Camera de Comerţ și Industrie Suceava, cu scopul prospectării oportunităților de afaceri și dezvoltarea unor parteneriate care să încurajeze promovarea şi cooperarea comercial-economică între reprezentanții mediului de afaceri ai județului Suceava și reprezentanții mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii. Tot în cadrul acestei misiuni este pregătit și un program de vizitare al obiectivelor turistice din mai multe orașe de pe coasta de Est a SUA. În cadrul misiunii economice sunt incluse vizite în orașe precum Washington DC, Lancaster, Boston sau New York. Prețul pentru o persoană este de 2.990 de dolari, plus 1.450 de euro, tarif valabil pentru un grup de minim 35 de persoane. Cei care doresc să participe la această misiune economică pot să obțină informații suplimentare la CCI Suceava, persoană de contact Teona Moisă, telefon 0230.521.506 / 0749 145 569, e-mail: office@ccisuceava.ro, sau la agenția Bilco Trading, telefon 0722 536 958, E-mail: bilco@bilco.ro.