Top 3

Eleva caporal Ecaterina Andreea David, de la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, a reușit performanța de a ajunge în top III la concursul mondial de eseuri organizat în cadrul Forumului Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate (IFPSP).

Competiția a fost strânsă, au participat peste 150 de concurenți din colegii militare și civile din întreaga lume, care au elaborat lucrări pe tema Misinformation and Disinformation. Andreea a ales un titlu interesant: „Current examples of disinformation campaigns and countervailing measures applied today”, care i-a dat posibilitatea să își manifeste gândirea critică și să își pună în valoare cultura generală și competențele lingvistice.

„Am privit acest concurs drept o oportunitate de a cunoaște cât mai mult, de a nu simți frică de noi încercări și de a avea încredere în ceea ce spun. După multă muncă, determinare și concentrare, am elaborat un eseu care a pornit de la nevoia reală a tuturor de a fi informați corect asupra evenimentelor care au loc la nivel național și internațional. Toate ideile au fost susținute cu argumente bine gândite, alegând să îmi dedic timpul descoperind noi informații. Într-un final, tot efortul a fost răsplătit, ceea ce m-a făcut să realizez că un vis bine stabilit nu poate fi dus la bun sfârșit fără dorința asiduă de a câștiga și fără perseverență”, a subliniat eleva caporal Ecaterina Andreea David.

În cadrul aceleași competiții, la secțiunea video, echipajul care a reprezentat Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, format din eleva caporal Arina Pantază, eleva caporal Corina Mihai, eleva sergent Bianca Mihăilă, eleva caporal Ilinca Pavăl, eleva sergent Ana-Maria Drug și eleva sergent Lorena Veliș, s-a clasat în primele șase locuri la nivel mondial, cu proiectul „The evil has greater borders”.

Forumul Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate este o organizație non-guvernamentală, cu sediul în Canada, care îşi propune formarea tinerelor generații în spiritul valorilor fundamentale ale libertății individuale, democrației și drepturilor fundamentale ale omului, a specificat purtătorul de cuvânt al colegiului, Francesca Șindilar.