Salariații societății de transport public local din municipiul Suceava (TPL) vor beneficia de o majorare salarială de 10%, în urma negocierilor purtate cu conducerea. Anunțul a fost făcut de către primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat că l-a mandatat pe directorul TPL, Gabriel Petruc, să acorde acest spor salarial, care reprezintă una dintre solicitările venite din partea sindicaliștilor.

”Am avut o discuție cu directorul TPL și l-am mandatat să găsească o posibilitate să majoreze și în acest an cu 10% salariile personalului TPL. Ceea ce fac reprezintă o responsabilitate mare, mai ales la șoferii de autobuze, cărora le dăm pe mână autovehicule în valoare de peste 500.000 de euro și duc zilnic mii de persoane.

Eu le mulțumesc pentru efortul pe care-l fac și consider că vom putea face această mărire și în acest an, așa cum s-a făcut și anii anteriori, când m-am implicat personal și am a reușit, deși eram limitați de o ordonanță de guvern”, a declarat Ion Lungu.

Edilul Sucevei a spus că un lucru îmbucurător este faptul că după trecerea la transportul integral electric veniturile TPL au crescut în primele luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, fiind înregistrată și o creștere semnificativă a numărului călătorilor.

Chiar dacă TPL are ca unic acționar Consiliul Local Suceava, angajații societății nu au statut de funcționari publici sau personal contractual al Primăriei Suceava, iar nivelul salarial este apropiat de cel al angajaților din privat, încât scumpirile din ultima perioadă se resimt acut și în rândurile acestora.