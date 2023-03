Promovare

O expoziție itinerantă dedicată marelui compozitor Ciprian Porumbescu, realizată de specialiști de la Muzeul Național al Bucovinei, într-un format inovativ și atractiv, cu multe elemente în premieră, va fi pusă la dispoziția publicului larg începând cu data de 27 martie pe durata întregului an 2023, instituit prin Lege ca fiind Anul Ciprian Porumbescu. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, care a spus că expoziția conține panouri cu informații captivante în care textul acompaniază fericit imaginile alese cu minuțiozitate din bibliografia deținută de muzeu. „Sunt mărturii și evocări privind viața tumultoasă, plină de aspre încercări, activitatea exuberantă și inepuizabila forță creatoare exprimată la un înălțător nivel artistic a marelui compozitor și patriot român din Bucovina, nu îndeajuns de bine cunoscut. Ne dorim ca și prin această expoziție să ajungem la cât mai mulți români, și apoi peste hotare, pentru a vorbi lumii despre Ciprian Porumbescu, după 170 de ani - O viață, O epocă, Un ideal”, a precizat Niculai Barbă. El a spus că expoziția prezintă diverse aspecte din viața marelui compozitor: copilăria și primii ani de școală la Ilișești, apoi perioada în care a fost elev la Suceava, „Academia” de lăutari de la Stupca - școală de muzică autentică și contactul cu filonul de inspirație creatoare, Serbarea de la Putna din 1871, perioada în care a fost student la teologie și filozofie în Cernăuți, Societatea studențească "Arboroasa" și temnița habsburgică, Berta - o iubire imposibilă, perioada studenției de la Viena, cea în care a fost profesor de muzică la Brașov și premiera Operetei "Crai Nou", "Italie! Italie!". Expoziția mai cuprinde secțiuni precum „Sfârșitul tragic al unui nemuritor artist”, „În memoria posterității”, precum și imagini de la casa și Muzeul Memorial Ciprian Porumbescu, care anul acesta sunt deschise zilnic. „Cu această expoziție, Ciprian Porumbescu va poposi încă o dată la Suceava și la Cernăuți, la Brașov și Timișoara, urmând a ajunge pentru început și la Sibiu, Alba Iulia, Craiova și București. De asemenea, o serie de exponate se vor afla pe durata întregului an în municipiul și județul Suceava”, a mai declarat vicepreședintele CJ Suceava. El a mai afirmat că expoziția este inclusă în calendarul de evenimente organizate de județul Suceava sub egida Anului Ciprian Porumbescu.