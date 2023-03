Politic

Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Vasile Rîmbu, a fost reconfirmat marţi ca membru al filialei Suceava a PSD. Potrivit unor surse politice, Vasile Rîmbu va prelua preşedinţia Organizaţiei Municipale Suceava a PSD în zilele următoare, când se va stabili şi modalitatea prin care se va face acest lucru.

Actualul lider al PSD Suceava din municipiul reședință de județ, Dan Ioan Cușnir, a confirmat faptul că Vasile Rîmbu a depus o adeziune pentru a se înscrie în partid. „Astăzi au fost aprobate șapte cereri de înscriere în partid, printre care și cea a domnului Rîmbu”, a spus Cușnir. Acesta nu a făcut niciun comentariu în ce priveşte preluarea conducerii Organizaţiei Municipale Suceava de către Vasile Rîmbu. Contactat telefonic, liderul Organizaţiei Judeţene a PDS Suceava, senatorul Ioan Stan, a spus că Vasile Rîmbu este membru al acestui partid de foarte mulți ani și nu a demisionat niciodată: „A fost membru PSD în permanență. Permanent am fost în dialog cu dumnealui și am avut o legătură directă cu el în toți aceşti ani. Practic, acum a fost o reconfirmare a calității de membru al PSD în Biroul Municipal Suceava. Așa consider eu.”

Potrivit unor surse politice, revenirea lui Vasile Rîmbu în PSD este gândită pentru o viitoare candidatură pentru funcția de primar al Sucevei la alegerile locale de anul viitor. Vasile Rîmbu a confirmat marţi seara apartenenţa sa la PSD şi că va prelua cu titlu interimar conducerea Organizaţiei Municipale Suceava. El a mai spus că opțiunile sale politice au fost dintotdeauna de stânga. Personal, Vasile Rîmbu nu a dezvăluit mai multe despre planurile sale politice de viitor, dar cu siguranță o va face în cel mai scurt timp.