Inacceptabil

Drumul comunal 70A, care face legătura între localitățile Bosanci și Cumpărătura, până la E85, a intrat anul trecut în proces de modernizare. Acest lucru presupune asfaltare pe o lungime de circa doi kilometri și lărgirea unui pod din zona iazului Parțâc. Lucrările au fost sistate la venirea iernii și până acum s-a realizat doar modernizarea pe partea de coborâre dinspre Bosanci spre iaz. Oamenii din sat reclamă că lucrările nu sunt de calitate și au venit și cu o serie de exemple. Mai exact, în asfaltul abia așternut au apărut deja găuri, unele de dimensiuni destul de mari, iar sub covorul turnat nu s-ar fi pus materialele adecvate. O altă reclamație, după o declarație a viceprimarului din Bosanci, este aceea că drumul a fost plătit de două ori și nu mai sunt bani pentru finalizare. Contactat telefonic, primarul din Bosanci, Neculai Miron, a spus că au fost probleme de execuție, dar că încă nu s-a făcut recepția lucrărilor.

”Am întors constructorul de mai multe ori pentru că existau niște probleme. Ei au termen de finalizare luna septembrie a acestui an, așa încât nu aveam ce recepție să facem. Acum am dat autorizație pentru lărgirea podului, iar cât de curând lucrările vor începe din nou. Cât privește așa-zisa afirmație că s-au plătit lucrările executate până acum de două ori, aceasta este total falsă. Există Curte de Conturi care verifică totul, așa încât nu am putea face așa ceva”, a arătat Neculai Miron.

Lucrările sunt realizate cu bani de la bugetul propriu al comunei Bosanci, iar investiția totală este de două milioane de lei.