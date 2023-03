Consultare publică

Procesul de elaborare a Noului Cod Silvic a început. Noul Cod Silvic va fi realizat în cadrul proiectului „Reforma sistemului de management și a celui de guvernanță în domeniul forestier prin dezvoltarea unei Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității.

Proiectul Noului Cod Silvic trebuie elaborat până la finalul lunii mai 2023.

„Avem în față o provocare pe termen scurt care impune deschidere și colaborare din partea tuturor celor care au experiența și expertiza necesare pentru a produce un proiect de Cod Silvic valid și perfect ancorat în realitățile zilelor noastre.

Domeniul de reglementare este unul extrem de complex. Din experiențele anterioare, știm că un asemenea proiect necesită multă atenție și multă muncă. Ultima modificare de anvergură a Codului Silvic a avut nevoie de aproape 2 ani de discuții în grupurile de experți.

Noi, cei din ASFOR, suntem deschiși, implicați și constructivi!

Vom pune la dispoziție toată expertiza necesară pentru a acoperi segmentul de exploatare a pădurilor.

Noul Cod Silvic trebuie să ducă la o armonie perfectă între buna îngrijire a pădurii și nevoile comunităților locale și ale populației.

Nu trebuie să uităm că lemnul este o resursă regenerabilă care stă la baza dezvoltării civilizației umane și o resursă care astăzi participă activ la angajamentele de luptă cu schimbările climatice. Așa cum am spus în repetate rânduri, non-intervenția nu este o soluție! Am văzut cu toții că protejarea strictă a unor zone forestiere a dus la dispariția comunităților locale. Mecanismul de administrare a pădurilor trebuie să asigure un echilibru just între om și pădure. Nu excluderea omului, ci accentul pe om, care trăiește de mii de ani în comunitățile locale din proximitatea pădurilor, este calea spre echilibru”, a declarat Ciprian Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România.

Reprezentanții ASFOR s-au angajat să transmită în termenele stabilite de coordonatorii proiectului documente bine argumentate cu privire la proiectul de Cod Silvic. Mai mult, au creat o adresă de email – codsilvic@gmail.com, pentru cei care doresc să îi sprijine cu idei și soluții din practică.

„Lucrăm și așteptăm și contribuțiile dumneavoastră!”, e mesajul ASFOR.

Draft-ul noului Cod silvic va ajunge pe masa Guvernului la începutul lunii iunie, după ce va fi elaborat de consorțiul de specialiști din Universitatea din Suceava, cea din Brașov și Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Acesta a subliniat că noul cod trebuie să vină cu "schimbări semnificative de abordare și viziune", dar să în același timp „să fie o lege suplă, să fie ușor de înțeles și de aplicat, trebuie să protejeze pădurea, să însemne mai multă pădure pentru România, trebuie să aducă o nouă abordare față de proprietarul și de administratorul responsabil al pădurii”.

Procesul de consultare publică pentru elaborarea noului Cod Silvic, în baza principiilor stabilite de Strategia Națională pentru Păduri, a fost deschis luni.