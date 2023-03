Conferință

Marți, 14 martie, elevi și profesori ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava s-au bucurat de vizitaAlteței Sale Regale Principele Nicolae al României, nepotul Regelui Mihai I.

Vreme de mai bine de două ore, într-o discuție deschisă și captivantă, câteva zeci de elevi au aflat mai multe despre monarhie, despre ultimul suveran al țării, detalii și povești inedite, altele decât cele din cărțile de istorie.

A fost o lecție de istorie veritabilă, o retrospectivă emoționantă asupra perioadei regalității din România, un dialog la care elevii colegiului au venit cu întrebări și ipoteze interesante.

Este a treia vizită regală pe care Colegiul Național „Ștefan cel Mare” o primește de-a lungul bogatei sale istorii de 163 de ani.

Potrivit directorului Dan Popescu, prima vizită regală a fost la aniversarea „a trei sferturi de veac” a liceului. În octombrie 1935, colegiul îi avea oaspeți pe Carol al II-lea, Mihai Voievod de Alba Iulia, prințul Nicolae, pe prim-ministrul Gheorghe Tătărăscu și membri ai guvernului.

A doua vizită regală a fost cu prilejul aniversării „a trei jumătăți de veac”, în toamna anului 2010, când Principesa Margareta a României, prima fiică a Regelui Mihai I, și soțul ei, Principele Radu, au fost invitații instituției.

A treia vizită a fost bifată marți, 14 martie, odată cu prezența Principelui Nicolae în mijlocul elevilor.

Nepotul Regelui Mihai I se află timp de două zile la Suceava pentru a se întâlni cu elevi și studenți din mai multe unități de învățământ (colegiile „Ștefan cel Mare” și „Petru Rareș” Suceava, „Nicu Gane” Fălticeni și Universitatea Suceava), în cadrul proiectului „Istoria regalității în școli”.

„Instituția Casei Regale nu e deasupra nimănui, ci alături de oameni”

Elevi de la toate specializările au avut o ocazie unică de a interacționa cu un reprezentant al familiei regale, astfel că întrebările pe care le-au pregătit pentru acesta nu au fost puține deloc.

De altfel, Principele Nicolae a stabilit încă de la debutul întâlnirii principala regulă a conferinței: „Să puneți întrebări!”

Totodată, elevii au studiat îndeaproape diferite obiecte aparținând Familiei Regale - fotografii vechi, albume de fotografii, decorațiuni – aduse de Principele Nicolae.

„Sunt aici să împart cu voi amintiri, povești, lecții pe care le-am primit. Instituția Casei Regale este una deosebită, elegantă, dar nu e deasupra nimănui, ci alături de oameni”, a mărturisit acesta.

În prima parte a discursului său, principele a vorbit mult despre personalitatea bunicului său, ultimul suveran al țării, despre valorile și lecțiile transmise de acesta, elevii descoperind astfel și alte ipostaze ale acestuia – acelea de tată, soț și bunic.

„Modestie, naturalețe, diplomație. A fost un om deschis, calm, alături de poporul său, indiferent de circumstanțe. Știa când să fie protocolar, când să fie blând. Modestia lui m-a frapat întotdeauna, respecta orice om. Este un exemplu pentru mine, o inspirație, este și va fi un sfânt pentru mine”, a spus principele.

Acesta a amintit și de venirea în țară a regelui, din anul 1992, pe când Nicolae avea 7 ani, de vizita acestuia la Putna și de mulțimea care-l aclama înflăcărată pe fostul suveran.

„Pentru mine el fusese doar bunicul meu, dar în `92 am văzut pentru prima dată un rege, regele. Capitolul monarhie, regalitate a fost redeschis atunci. Îmi amintesc că atunci, la Putna, am asistat pentru prima dată la o slujbă ortodoxă, am fost dus la altar și îmbrăcat în straie deosebite. Când am ieșit din biserică nu-mi venea să cred ce văd. Oameni peste tot, o mare de oameni, ceva extraordinar, emoționant. La fel a fost și din balconul hotelului Intercontinental, impresionant. CNN a relatat că au ieșit un milion de oameni să-l vadă. Oameni care au venit doar de bunăvoie, din admirație, respect și iubire pentru Mihai I. Iar regele i-a primit cu brațele deschise”, a povestit principele.

Acesta le-a mai vorbit ștefaniștilor despre contribuțiile Familiei Regale la dezvoltarea țării, despre evenimentele cele mai importante din timpul monarhiei.

Născut și crescut în străinătate, Nicolae a mai povestit despre parcursul său educațional, despre importanța experiențelor de voluntariat, a călătoriilor, a încercărilor. A fost instructor de sporturi extreme, a locuit în Kenya o perioadă, a lucrat la supermarket, a avut joburi mărunte, a stat în internat, a călătorit mult. Inițial a respins ideea de a fi o persoană publică și de a se muta în România (de altfel, nu cunoștea nici limba română), însă începând cu 2007-2008 aparițiile sale publice sunt tot mai frecvente.

La finalul întâlnirii, Nicolae al României a completat în Cartea de Onoare a instituției.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Principele Nicolae, în parteneriat cu TehnoWorld, Generația TehnoWorld și EduMax.