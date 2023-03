Perspectiva datelor existente

Până aflăm cine este concret echipa care va completa play-off-ul, cred că întrebarea legitimă este ”cine ar merita?”. L-am tot văzut pe Mititelu bătându-se cu cărămida în piept că trebuie să se decidă pe teren. Aparent, i s-a îndeplinit dorința, dar nu până la capăt. Dacă în locul comisiei ăleia care a decis rejucarea era peștișorul de aur, iar Mititelu i-o zicea pe-aia cu rezultatele de pe dreptunghiul verde, știți ce făcea pramatia aia de peștișor? Păi îi înapoia lui Hermannstadt cele 9 puncte, astfel că ai lui Mititelu trebuiau să tragă la victorie cu Sepsi, nu le mai ajungea egalul! Dar, pe lângă asta, dintre cele două echipe care se confruntă mâine, cine merită să ajungă în play-off? Teoretic, cine va aduna mai multe puncte la finalul sezonului regulat. Însă aici cuvântul cheie e play-off, căci se va juca împotriva pretendentelor la titlu, iar în meciurile cu acestea, tur-retur, Sepsi a strâns 2 punctulețe, în timp ce U 1948 a strâns... 13! Așa-i că e surprinzătoare această perspectivă? Juveții au 4 victorii și un egal din 10 meciuri, într-un clasament al primelor 6 (adică un play-off avant la lettre) U 1948 ar fi peste FCSB și Rapid, fiecare cu 11 puncte! Clasamentul acesta ar arăta astfel: Farul (22p) – CFR (15p) – CSU (14p) –U1948 (13p) – FCSB și Rapid (11p). Desigur, aceste puncte s-ar adăuga la jumătate din zestrea cu care au venit echipele din sezonul regulat, deci nu l-ar ajuta pe Mititelu să salte mai sus de locul 6. Singura modificare față de cum arată clasamentul acum, ar fi că FCSB pierde podiumul în favoarea celorlalți olteni.

Dar dacă Sepsi ar fi a 6-a? Farul (22p) – Rapid (17p) – CFR (16p) –CSU (15p) – FCSB (13p) – Sepsi (2). Observăm că Farul nu e afectată, căci a bătut ca la fasole, tur-retur, și pe U1948, și pe Sepsi. Beneficiara e Rapid, care saltă de la 0 puncte cu U1948 la 6 puncte cu Sepsi. În clasamentul final, în cazul în care aceste rezultate s-ar repeta, Rapidul ar urca pe podium, în timp ce FCSB și CSU ar fi la egalitate pe 4-5 (de fapt, oltenii ar fi în față, căci n-au beneficiat de rotunjire). Cea mai importantă observație e că în oricare dintre cele două simulări, Farul și CFR termină primele, în ordinea asta.

Evident, rezultatele nu se vor repeta, dar simulările ne ajută să ne dăm seama de niște lucruri. FCSB are cel mai slab randament cu fruntașele (sub 30%!), destul de mult sub Rapid și CSU (ambele cu 46%), în timp ce CFR e fix la jumătate (50% - câte o victorie și înfrângere cu toate pretendentele la titlu!), iar Farul efectiv a defilat (67%). Însă jocurile care contează, alea cu miză adevărată, încep de acum încolo. Estimez că extremele se vor apropia, nici FCSB nu va mai fi așa nevolnică, nici Farul așa falnică (acele minute 90+4 și 90+5 sunt irepetabile!), de aceea CFR poate câștiga doar umblând la acordul fin. Celelalte două, CSU și Rapid, vor conta doar dacă vor mânca jăratic.