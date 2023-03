Soluție

Medicul oncolog Anca Dumitrovici Ababneh, cercetată pentru luare de mită, a scăpat de arestul la domiciliu. Curtea de Apel Suceava a admis contestația depusă de șefa Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava și a dispus înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Ababneh va avea o serie de interdicții, printre care cea mai importantă este aceea de a exercita profesia de medic. De asemenea, are obligația să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei, respectiv să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura. În plus, medicul oncolog are interdicția de a părăsi România și de a se întâlni cu martorii, pacienții și aparținătorii acestora. Măsura luată de Curtea de Apel Suceava este definitivă și nu mai poate fi contestată la altă instanță.

Flagrantul din 19 ianuarie și acuzațiile care i se aduc medicului

În ziua de 19 ianuarie 2023, procurorii au constatat săvârșirea infracțiunilor flagrante de luare de mită și de dare de mită în cadrul Secției de Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Este vorba de un flagrant, acțiune care doar completează ancheta realizată alert, mai ales în luna decembrie a anului trecut.

”Cercetările efectuate până în prezent în cauză au relevat că inculpata, în calitate de medic specialist oncolog la Spitalul Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava, în perioada aprilie 2022 - 19 ianuarie 2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, a acceptat promisiunea de a primi o sumă de bani, a pretins și a primit diferite sume de bani (sume variabile, respectiv 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei, 50 de euro) sau alte foloase (miere de albine, cașcaval, cafea, bomboane de ciocolată, brânză etc.) de la 64 de persoane, pacienți sau aparținătorii acestora, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul și asistența anti-cancer care trebuiau realizate gratuit”, se arată într-un comunicat al procurorilor.

Doctorița este acuzată de 64 de infracțiuni de luare de mită în formă continuată, din care 62 de acte de materiale au fost comise într-un interval scurt de timp, respectiv în 7 zile lucrătoare consecutive, în luna decembrie 2022. Cele 7 zile sunt probabil cele în care s-a făcut monitorizarea permanentă a cabinetului.

Dosarul este instrumentat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava.