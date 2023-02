„In memoriam 24 februarie”

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, în parteneriat cuUniunea Ucrainenilor din România - Filiala Suceava, organizează vineri, 24 februarie 2023, începând cu ora 11:00, evenimentul „In memoriam 24 februarie”, dedicat familiilor de refugiați ucraineni.

Acțiunea va avea loc la Parohia Misionară Ortodoxă Ucraineană „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Suceava, str. Zamca, Nr. 39 (vizavi de Mănăstirea Zamca), și cuprinde o slujbă de comemorare a eroilor ucraineni și români,un program artistic organizat de beneficiari ai Asociației Institutul Bucovina și o expoziție, în pridvorul bisericii, cu lucrări ale copiilor realizate în cadrul activităților organizate de asociație.

Organizatorii au transmis că evenimentul „In memoriam 24 februarie” are ca scop sensibilizarea comunității cu privire la consecințele conflictului din Ucraina. Din luna martie 2022, în contextul izbucnirii conflictului din Ucraina, a fost înființat la Suceava Centrul de Urgențe Sociale, sub coordonarea Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, care are drept obiectiv sprijinirea refugiaților ucraineni. Până în prezent au fost sprijiniți 450 de beneficiari. Pentru mai multe informații despre acțiune și participare, persoană de contact este Alina-Andreea Zagan, asistent social, e-mail alina.zagan@bucovinainstitute.org, telefon 0751 824 408.