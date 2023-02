Comentezi?

Treaba asta cu intrarea jucătorilor în careu la executarea unui penalty ne mai împrospătează memoria, că era cam prăfuită regula. Toată lumea e cu ochii pe piciorul de sprijin al portarului. De exemplu, comentatorul Soare junior la acel penalty repetat și dublu ratat de Mbappé. Deși piciorul portarului fusese cert în contact cu linia porții, Soare încerca să justifice repetarea prin faptul că VAR-ul detectează la milimetru ceea ce la prima vedere pare în regulă. De fapt, lovitura se repetase pentru că jucătorii pătrunseseră în careu, atât de simplă era explicația. Soare jr. are calități de comentator, căci a crescut cu unul în casă, dar mai degrabă știe cum să fure atenția, căci la regulile jocului ori are lacune, ori e superficial, centrat fiind pe prestația proprie. Și exact asta e partea la care comentatorul trebuie să fie brici, să dea informația și interpretarea corectă. La un alt meci a confundat semnalizarea de aut de poartă a tușierului cu semnalizarea unui ofsaid! Iar cele două momente se semnalizează diferit, la aut de poartă tușierul ridică direct steagul în plan orizontal, paralel cu linia de fund, ceea ce se poate confunda cu mișcarea finală în cazul unui ofsaid în zona careului mic. Asta fiindcă la ofsaid tușierul ridică întâi steagul vertical deasupra capului, semnalizând ofsaidul, apoi indică aproximativ poziția jucătorului aflat în afara jocului – plan apropiat, central, plan îndepărtat – prin diferite unghiuri de înclinare ale steagului. Acestea sunt greșeli pe care le putem considera tehnice, pe care eu le consider cele mai supărătoare, fiindcă implică teorie, nu trebuie neapărat să fi jucat fotbal. Iar acest ultim motiv se află desigur, pentru mulți comentatori, la originea interpretărilor eronate pentru faulturi sau presupuse faulturi. Nu spun că trebuie să fi jucat fotbal profesionist, dar să se priceapă să-l joace cât de cât, să aibă măcar baza unui juniorat, acolo! De aceea este cât se poate de benefic pentru telespectator ca foștii jucători să preia efectiv microfonul, nu ca analiști. Din păcate, la noi e mai greu decât în Anglia să știi și cu mingea și să ai și vorbele la tine!