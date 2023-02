Investiții

Mai mult de 13 milioane de lei se vor investi anul acesta pentru diferite obiective care vor fi realizate de la zero sau vor fi modernizate în comuna Ipotești. Cu o vechime de circa 60 de ani, căminul cultural din Ipotești va intra pentru prima oară într-un amplu proces de reabilitare, modernizare și extindere. La finalizarea lucrărilor, preconizate pentru toamna acestui an, vor fi cu aproximativ 500 mp în plus față de actuala suprafață. Este o investiție care se ridică la 1,5 milioane de lei, fără TVA, cu bani din bugetul propriu, și care este în faza de licitație pentru atribuirea lucrărilor.

În același stadiu, și tot cu bani de la bugetul Primăriei Ipotești, este o nouă sală de sport. Aceasta va costa 900.000 de lei, fără TVA, va avea 240 de mp și va fi amplasată în imediata vecinătate a actualei săli de sport din Ipotești. Va fi destinată sporturilor de contact, cum ar fi judo, lupte sau karate.

Primăria Ipotești va aloca 3 milioane de lei și pentru asfaltarea drumului Petru Rareș, până la drumul european 85. Va fi construit pentru trafic greu și va avea o lățime de 5,5 metri de asfalt și 7 metri în total, ceea ce include și rigolele de scurgere. Poate cel mai amplu proiect al anului 2023 pentru comuna Ipotești este cel derulat prin intermediul Programului Național ”Anghel Saligny”. Cinci străzi, respectiv Pinilor, Salcâmilor, Stejarului, Libertății și Luceafărului, toate situate în cartierul nou din Ipotești, vor fi modernizate și asfaltate, costul totul fiind de 8 milioane de lei.

”Sunt pași importanți pentru modernizarea comunei, dar nu vor fi singulari. În ciuda celor care vin doar cu critici și plângeri nefondate, Ipoteștiul se dezvoltă pe toate planurile. Iar faptul că tot mai multe persoane aleg să se stabilească în comuna Ipotești, atât personal, cât și cu afacerile, arată că suntem o zonă atractivă din foarte multe puncte de vedere. Modernizarea infrastructurii și asigurarea utilităților pentru absolut toți locuitorii comunei reprezintă priorități care vor fi permanent în atenția conducerii administrației locale”, a precizat Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești.