Electoratul are întotdeauna dreptate! ”Vox populi, vox dei!” Așa ne comunică adepții reali sau falși ai democrației, deși în proporție imensă nu cred acest lucru! Ar spune, dar nu au curaj, ca Lăpușneanu: ”proști, dar mulți”! Și asta cred și vor ”să-i dirijeze” pe cei mulți, conform interesului lor! Care foarte rar coincide cu interesul poporului votant! Și atunci, pur întâmplător!

Dacă despre conducătorii aleși sau numiți se vorbește permanent, ”de bine” sau ”de rău”, despre modul în care votanții analizează și apreciază sau resping candidații este o tăcere aproape completă! Și această tăcere este prezentă atât la oamenii politici care se feresc să ”deranjeze” electoratul, cât și în mass-media! Cu tot riscul, îmi voi exprima câteva păreri despre capacitatea electoratului de a-și alege cei mai inteligenți, profesioniști și reprezentativi demnitari! Riscul meu este de a fi înjurat, contrazis sau persiflat! OK!

O dată în plus, voi porni de la gradul de educație al celor care votează, dar și al dorinței lor de ”a asculta” pe cei calificați în descifrarea mesajelor și a comportamentului candidaților și partidelor! Consider că analfabetismul politic acoperă 80% din masa alegătorilor! Și nu doar în România! Procentele sunt diferite, dar nu am cunoștință de o națiune pregătită politic în proporție de 1/3!

Unde suntem noi ”originali”, o dată în plus, și ne diferențiem de ceilalți, mai ales de anglo-saxoni; este în gradul în care ne conducem după gândirea proprie sau preluăm părerile, concluziile celor mai pregătiți. Pe vremea partidului unic se spunea că toți românii se pricep la agricultură și la fotbal! Acum și la politică! Și implicarea în vorbe este atât de intensă, încât un mare gânditor – Mircea Eliade – spune că ”nici un popor nu consumă atâta energie ca în politică”! Iar cei specializați în analiza fenomenului politic (sunt și din aceștia!) nu sunt ascultați și expediați scurt pentru că ”fac pe deștepții”!

Trebuie spus, fără echivoc, că formarea unei păreri proprii față de politicieni sau partide nu ține de gradul de inteligență al cetățeanului! Este un ”dar” al poporului nostru și am curajul să spun, al națiunilor latine! Păreri – convingeri multe, partide multe, candidați cel puțin ”excentrici” sau ”speciali” (modul corect politic de a spune proști!) regăsim la toate națiunile ce ”de la Rîm se trag”, cum spunea cronicarul! Și nu este neapărat rău că politica ne dă ocazia să vorbim, înjurăm sau bârfim, pentru că este un subiect bun de socializare, la concurență cu fotbalul! Dar între Alegeri! Votând în alegeri după cum i se pare fiecăruia, vom ajunge, iar și iar, la butada lui Churchill: ”Votați proști și vă minunați de dezastru”! Ce arată rezultatele din ’90 încoace?

Lipsa de pregătire (alfabetizare) politică face să ne ”pricopsim” cu specimene care au mințit cel mai frumos și ”au spus ce vrea să audă poporul”! Nu contează că nu pot (nici nu vor!) face ceea ce au spus! Ne-au încântat! Așa se face că un partid (nu e primul!!) apărut peste noapte, cu lideri dar și cu finanțări dubioase, a obținut cele mai multe voturi în diaspora din Vest, formată din români mai isteți și mai descurcăreți decât media!

Să promovez ideea de a urma sfaturile celor mai pregătiți în domeniu este ABSOLUT INUTIL! Rămâne așa și pentru următoarele alegeri! Iar eu am rămân cu spusul!

P.S. 1 Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (Corina Corbu) ne spune că judecătorii, colegii ei, trebuie să aibă salarii și pensii (??) imense pentru a judeca cu corectitudine! Altfel nu o vor face!! Va fi pe șpagă (lipsește acum?)!

P.S. 2 Înghesuială pe 6 ianuarie la împărțit dopuri pentru PET-urile cu agheasmă! Competitorii vor ajunge toți în Rai! ”Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăția Cerului”

