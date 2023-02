Clarificări

Vicepreședintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat, marți, că liberalii continuă dezvoltarea județului chiar dacă „aliații” din PSD au decis să nu voteze nici un proiect în ședințele deliberativului. Niculai Barbă a precizat că este greu de înțeles atitudinea consilierilor județeni ai PSD de a nu vota vreun proiect pentru dezvoltarea județului Suceava, așa cum s-a întâmplat în ultima ședință.

„Nu ne așteptam că vor ajunge până acolo. Fac un apel la rațiune pentru că este chiar de neînțeles atitudinea lor. Poate nu își dau seama, de aceea vreau să le spun că în ultima ședință de Consiliul Județean, fără ei au fost votate sumele aferente pentru patru proiecte de investiții la drumurile județene, finanțate prin Programul Național <Anghel Saligny>, respectiv drumul Dolhești – Manolea - Forăști – Oniceni, drumul Brodina – Brodina de Jos, drumul județean de la Rotopănești, din comuna Horodniceni și Satu Mare – Grănicești”, a spus Barbă.

El a avut și un mesaj direct către consilierii județeni ai PSD care au decis să nu mai voteze proiectele din deliberativ. „Fără voi s-a aprobat bugetul pentru aeroport și parcul industrial Bucovina de la aeroport. Fără voi s-au alocat sume pentru persoanele cu dizabilități. Fără voi am aprobat acordul de parteneriat între CJ Suceava și CNAIR pentru deschiderea unui drum paralel cu frontiera care să preia traficul cu tirurile care vin din Ucraina. Fără voi am aprobat ca locuitorii din Dumbrăveni să-și poată face cărțile de identitate la ei în comună. Fără voi am completat strategia de dezvoltare a județului pentru a se putea dezvolta proiecte în Forăști, Dorna Arini, Rădășeni, Câmpulung Moldovenesc, Șcheia și Vadu Moldovei”, a transmis Niculai Barbă.

El a subliniat faptul că șansa la realizare a acestor proiecte de dezvoltare a județului este aceea că prin votul sucevenilor numărul de consilieri județeni liberali face ca administrația liberală a județului să poată promova proiecte în pofida atitudinii consilierilor PSD. „Încă o dată, este o atitudine greu de înțeles din partea consilierilor județeni PSD. Pentru că este greu de înțeles cum să nu fii de acord cu dezvoltarea județului Suceava. Ne-am dori să fie alături de noi într-un mod constructiv, așa cum au și lăsat să se înțeleagă la un moment dat, dar, din păcate, asistăm zilnic la atacuri din partea <aliaților>. Nu mai departe de luni, nici nu începuse ședința de CJ, când era trimis spre difuzare un atac josnic. Asta nu a împiedicat grupul de consilieri județeni să invoce o bună colaborare, ca mai apoi să nu voteze proiectele județului. Greu de înțeles”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava.

El a mai spus că nu înțelege atitudinea celor din PSD nici măcar într-o cheie electorală și și-a exprimat speranța că social-democrații vor alege să nu persiste în această decizie de a nu participa la votul proiectelor de hotărâre din deliberativul județean.