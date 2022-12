Știa ea de ce

Un echipaj de poliție rutieră de la Rădăuți care acționa cu radarul pe DN2E, în comuna Horodnic de Sus, a înregistrat, duminică seară, o autoutilitară Mercedes Sprinter înmatriculată în Marea Britanie care circula cu 79 de kilometri la oră în localitate. Tânăra de la volan nu a oprit la semnalul polițiștilor, astfel că echipajul a plecat în urmărire, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Autoutilitara a fost urmărită pe raza comunei Horodnic de Sus, conducătorul auto oprind până la urmă.

La volanul autoutilitarei cu volan pe dreapta se afla o tânără în vârstă de 24 de ani, localnică.

Polițiștii aveau să afle în scurt timp de ce nu a oprit tânăra la semnalul lor. Tânăra de la volan nu are permis de conducere.

Tânăra a încasat amenzi de 2.030 lei și s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis.

Tot duminică, un echipaj de la Serviciul Rutier care acționa cu radarul pe DN 2E, pe raza satului Pârteștii de Sus, în comuna Cacica, a oprit un autoturism Hyundai înregistrat cu 75 de km/h.

La volan era un bărbat în vârstă de 59 de ani, cu domiciliul în comuna Vama, care a recunoscut că are permisul de conducere suspendat întrucât are un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Informația a fost confirmată ulterior și de baza de date, astfel că bărbatul de 59 de ani s-a ales și cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat.

Polițiștii au extins cercetările și față de fiul bărbatului în vârstă de 59 de ani, posesorul mașinii, efectuându-se cercetări pentru infracțiunea de „încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere unei persoane fără drept de a conduce.