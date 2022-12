Fii un Moș inspirat în acest an! Oferă cadou o ședință foto de sărbători

Amintiri prețioase

„Vin! Sărbătorile vin! Sărbătorile vin!”.

Iar sărbătorile acestea nu trebuie să treacă fără amintiri prețioase cu cei dragi, fără emoții și cadouri inspirate.

Da, cadouri! Pentru că magia Crăciunului vine și din plăcerea de a dărui.

Încă mai cauți cadoul ideal pentru Crăciun? Nu știi cum să-i surprinzi cu adevărat pe cei dragi, deși ai scotocit internetul și ai colindat magazinele zile la rând?

Oferă în dar celor dragi o ședință foto profesionistă, sub forma unui voucher, într-un decor de vis, atins de praful de stele al lui Moș Crăciun, un cadru reconfortant, tihnit, ca-n poveștile de neuitat despre cea mai iubită sărbătoare din an.

Ema Motrescu, fotograf profesionist, te ajută ca în acest an să fii un Moș inspirat și să dăruiești un cadou de suflet, care să surprindă cu adevărat și care să rămână amintire pentru totdeauna.

Creativă, răbdătoare, atentă la detalii, Ema îți propune ca, în această lună, să le oferi celor dragi o întâlnire în studioul ei din municipiul Suceava, unde a recreat decoruri minunate de iarnă, cu zăpadă bogată, brăduți doldora, căsuțe din lemn și sute și sute de luminițe.

Vei fi pe mâinile bune ale unui fotograf profesionist, care a surprins prin lentila foto zeci de evenimente, clipe pline de emoţie şi sentimente ştiute doar de cei fotografiaţi.

Ema deține MOEMA Agency, iar dacă vrei să vezi ce povești ies din mâinile sale poți arunca o privire aici pe FaceBook și Instagram.

A absolvit Facultatea de Arte vizuale din cadrul Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca. Are o diplomă de master în Foto – video și una în Film documentar, la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj, iar în prezent este doctorandă la Cinematografie și media, tot la UBB. De asemenea, în prezent predă un curs de fotografie pentru studenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Casei de Cultură a Studenților din Suceava.

Super fotografii! Super amintiri!

Câte cadouri impersonale, nepotrivite, uitate prin cutii și sertare nu avem…

„Însă o ședință foto aduce altceva, e emoție, implicare, timp, amintiri. O ședință foto cu tematică de iarnă, de Crăciun, sub forma unui voucher, poate fi un cadou perfect pentru o mămică în devenire, pentru proaspeții părinți, pentru familie, pentru prietenii distractivi, pentru doamna învățătoare sau dirigintă, pentru colegii de la muncă, pentru o soră simpatică, pentru nași, pentru angajații firmei tale. Oricine se va bucura de acest dar”, ne mărturișește Ema.

Cele mai frumoase povești de Crăciun se scriu alături de oamenii pe care îi iubești, așa că invită-i luna aceasta în studioul lui Moș Crăciun și oferă-le un cadou de suflet.

Moema Agency propune câteva pachete foto, iar despre data întâlnirii, sugestii, cerințe puteți discuta oricând înaintea ședinței foto.

Pe Ema o găsești la 0748311310, iar studioul său se află în incinta Centrului de Afaceri Bucovina, de pe bulevardul 1 Mai, vizavi de Poliția municipiului Suceava.

Povestea celor dragi, în fotografii

Alegeți să spuneți povestea familiei voastre, a prietenilor, a rudelor prin fotografii, iar Ema va avea grijă să surprindă cele mai sincere, sensibile sau jucăușe ipostaze.

„Întâlnirile noastre sunt despre confort, bucurie, tihnă. Fiecare sesiune foto de Crăciun este specială și nu mă despart de nici un client până nu este pe deplin mulțumit. În această lună am fotografiat familii, copii, adolescenți, studenți, profesoare alături de elevii lor. Îi invit pe toți cei care iubesc această sărbătoare să ne treacă pragul pentru o şedinţă foto de Crăciun sau să îi facă fericiți pe cei dragi, oferindu-le un voucher pentru o sesiune foto înainte de Crăciun”, a mai menționat Ema Motrescu.