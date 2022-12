Starea victimelor

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, cu arsuri de gradele 1, 2 și 3 pe aproximativ 80% din suprafața corpului, proprietarul apartamentului în care a avut loc explozia de luni dimineață din cartierul Burdujeni, a fost transferat la secția de mari arși a Spitalului Clinic „Sf. Spiridon” din Iași. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat că acest pacient, care a fost aruncat de la etajul 2 de suflul exploziei, pe lângă arsuri are și multiple traumatisme.

O a doua victimă a exploziei, soția proprietarului apartamentului, are de asemenea arsuri, dar pe o suprafață mai mică, și este și ea policontuzionată. „Va rămâne pentru supraveghere în spitalul din Suceava pe secția Chirurgie plastică, pentru că în țară nu sunt locuri. Ulterior, când se va elibera un loc în țară, va fi reevaluată și dacă starea pacientei impune, va fi transferată”, a precizat dr. Teodorovici.

A treia victimă, femeia în vârstă de aproximativ 60 de ani, peste care a căzut tavanul, are contuzii și o fractură la nivelul bazinului, dar nu necesită internare deoarece fractura nu pune probleme. A patra victimă este doar policontuzionată și nu necesită internare, iar ultima pacientă rănită în explozie, care s-a prezentat pentru evaluare la spital, are 61 de ani, are traumatism cranio-cerebral, contuzie toraco-abdominală și contuzie de bazin.