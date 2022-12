Susținere

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a declarat că programul “Sprijin pentru România” a fost prelungit pentru întreg parcursul anului 2023. Angelica Fădor a spus că prin acest program Guvernul va distribui, o dată la două luni, câte un voucher de 250 lei și în același timp au fost adăugate noi categorii sociale care vor primi acest ajutor.

Astfel, Fădor a arătat că în 2023, beneficiarii programului „Sprijin pentru România” vor fi pensionarii din sistemul public de pensii, cu venituri sub 1.700 lei/lună, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 1.700 lei/lună, familiile cu cel puțin doi copii în întreținere, cu venituri sub 675 lei/lună per membru de familie, familiile monoparentale, cu venituri sub 675 lei/lună per membru de familie, precum și persoanele care încasează ajutor social.

Deputatul PNL de Suceava a precizat că banii vor putea fi utilizați pentru achiziția de alimente și mese calde. Angelica Fădor a mai precizat că pentru beneficiarii nou introduși în program se vor emite carduri în perioada imediat următoare.