Gastronomie... cu umor (13). Litoral

Prin pădurea de cuvinte

Litoral.”Îi văd pe murazii care dețin hoteluri și pensiuni în Mamaia cum se plâng că e o conspirație și că nu promovăm turismul, tovarăși...Am fost cu fostul coleg de la Cațavencu, Alex Căutiș, in Bulgaria, să-mi iau tutun și roșii (de la țăranii de pe marginea drumului, in lei) și brânză și suc de caise...că, deh, spre deosebire de România, bulgarii au avut un ministru de Finanțe cu Harvardul la bază, care le-a făcut unul dintre cele mai stabile regimuri fiscale din Balcani...Dincolo de faptul că pe bulgari ii avantajează și fiscalitatea și sudismul climatului blând al litoralului, care le dă un sezon mai lung cu aproape o lună și smochine coapte când la noi sunt verzi, și dincolo de turismul lor privatizat cu caiet de sarcini german, la ei este aproape de două ori mai ieftin! Se audeeee!? Unde au fost românii care nu au fost la Mamaia anul ăsta!? În Grecia și Bulgaria. Unde se vor duce la anul toți românii în vacanțe!? În Bulgaria și în Grecia. Cât la sută din turismul bulgăresc se bazează pe turiștii români!? Peste 40 %. Unde se vor duce românii care vor mai face turism în România!? Cu rulota, cu cortul și cu sufertașul. De ce!? Pentru că este de zece ori mai ieftin. Ce vor face murazii care au făcut un kitsch din litoralul românesc!? Vor da faliment cel puțin jumătate. (Liviu Mihaiu)

Sangria.Vară, arșiță...Ce-i mai potrivit decât o carafă de sangria rece? Ingrediente: 2 sticle de vin roșu sec („cel mai ieftin vin face sangria cea mai bună” e un mit! cu cât vinul e mai bun, cu atât iesae și sangria mai bună!), 2 portocale, tăiate felii, 2 lămâi, tăiate felii, 2 mere, tăiate felii, ½ cană brandy, ½ cană triple sec, sirop de zahăr (o parte zahăr - o parte apă, ca la dulceață), optional. Observație: Am văzut cu ochii mei la un restaurant spaniol din București cum baza pentru sangria rezulta din vin roșu combinat cu Fanta de portocale! Mod de preparare: Se amestecă toate ingredientele într-o carafă și se dă la rece câteva ore. Pentru un gust și mai răcoros, se pot adăuga câteva frunze de mentă. (Dan Silviu Boerescu)

Google pizza.– Alo! Giovanni Pizza-Service? -Nu! Noi suntem Google Pizza-Service! – Ah, scuzați, am greșit numărul! – Nu ați greșit, noi am cumpărat numărul. - Ah, atunci aș dori…- Poate, ca de obicei? Cunoașteți preferințele mele? – Conform ultimelor 12 comenzi înregistrate, ați comandat pizza cu roșii, mozzarella și salam. - OK! Asta doresc și acum! - Pot să vă recomand de această dată pizza cu salată, legume și roșii uscate? - Nu!…Urăsc legumele! – Dar valoarea colesterolului la dvs. este foarte ridicată! - De unde știți asta? – Din fișa dvs. de sănătate. Avem rezultatele probelor de sânge din ultimii 7 ani. – OK! Dar eu nu doresc această pizza! Și, de fapt, am luat medicamente pentru scăderea colesterolului! – Nu ați luat permanent medicamentele! Acum 4 luni ați cumpărat o cutie cu 30 pastile la o farmacie online. - Am mai cumpărat și de la o altă farmacie! - Dar pe cartea de credit nu figurează nicio plată făcută la o farmacie! - Am plătit cash! – Conform contului dv. nu ați scos banii necesari! -Am și alte surse de bani! – Aceasta nu reiese din declarația dv. de venituri! Înseamnă că aveți venituri nedeclarate! Va trebui să anunțăm fiscul! – La dracu cu voi! M-am săturat de Google, Facebook, Twitter și alții! Am să mă mut pe o insulă fără Internet, fără telefon și unde nu mă poate spiona nimeni! – Da, vă înțeleg, dar trebuie să vă reînnoiți pașaportul, căci el este expirat de 5 ani!

Palincă."Strămoșii noștri luau un pahar de pălincă, o slăninuță, și pe urmă mergeau să dea la coasă. Din straița cosașului niciodată nu lip­sesc slănina și pălinca! Apa o găsești la izvor, dar pă­linca ți-o duci de-acasă! La noi, când ți se oferă un pahar de pălincă și nu-l bei, se uită gazda suspicios la tine: „Ăsta ori are ceva cu mine, ori îi bolnav!”." (Silviu Zetea, pălincar celebru, - dar...cam scump, la vânzare – n.a. din Medieșu Aurit, Ardeal )

Smochin. "Un pașă turc, Hagi Mehmed, care avea sangeac la Moldova Veche, în Clisura Dunării, a încercat să aclimatizeze smochinul prin aceste locuri. Cel mai bine i-a priit fragilului smochin, la Svinița. Locuitorii erau, oricum, viticultori renumiți, vinul lor ajungea până la Viena. Pe lângă vița-de-vie, a prins și smochinul rădăcini aici. Cu timpul, viile s-au redus și au dispărut, dar smochinul e cultivat și acum și dă identitate localității. Primăria chiar organizează un „Festival al smochinului”, la sfârși­tul verii."

Schimbarea la Față(Probejenia, 6 august). După ce a împlinit 33 de ani, Iisus a început să spună ucenicilor că el va trebui să meargă la Ierusalim unde va pătimi multe și va fi omorât. Ucenicii s-au întristat. Apoi, însoțit de ucenici și de popor, Iisus s-a dus la muntele Taborului, unde a urcat împreună cu Petru, Iacov și Ioan. Ca să se roage, s-a îndepărtat de cei trei, iar aceștia au adormit. Când s-au deșteptat, Iisus li s-a înfățișat Schimbarea la Față, adică strălucind de slavă dumnezeiască. L-au văzut vorbind cu doi bărbați care erau Proorocul Moise și Proorocul Ilie. Începe să îngălbenească frunza în pădure. Cerbii spurcă apele, care încep să se răcească. Târâtoarele caută ascunzișuri. Berzele se pregătesc de plecare. Cerul se deschide. Se face pomană de struguri. Când guști prima boabă, spui „boabă nouă în gură veche“. Fetele se spală pe cap în această zi. (Irina Nicolau - „Ghidul sărbătorilor românești“ - Humanitas, 1998).

Ofertă.– Iubi...posedă-mă, profită de trupul meu...cum vrei tu! – Bre, nevastă, tu chiar ești în stare de orice...numai să nu-mi faci, totuși, ceva de mâncare!?Sfat.”Ferește-te să iei fată frumoasă, dar de neam prost, nevastă lăsată de bărbat și văduva care-și tot plânge pe bărbatul mort.” (Anton Pann, ”Despre căsătorie”)

Somn.În 70 de ani de viață, un om doarme în medie, 28-30 de ani. Ce păcat... Nădragi.Doamnele și domnișoarele care poartă pantaloni pe străzile Parisului se află, teoretic, în afara legii. Un decret din „26 Brumar, anul IX” (1799) ce oficializa interdicția („Femeile care doresc să se îmbrace ca bărbații trebuie să ceară autorizație de la Poliție, unde vor prezenta motivele medicale pentru care își ascund picioarele”) nu este încă abrogat! Maryvonne Blondin, senator de Finistere, a introdus în acest sens o inițiativă ce-și așteaptă rezolvarea. Asemenea inițiative au mai fost înregistrate în 1887, 2004 și 2010. Ultimele două au fost respinse ca „pur simbolice” ori asimilate unei „arheologii juridice ridicole”. Interesant este că femeile au voie să intre „cu nădragi” în incinta Adunării Naționale și Senatului abia din.1980! În 1972, Michelle Alliot-Marie, viitor ministru (pe atunci consilieră parlamentară) a fost oprită de un ușier să intre astfel îmbrăcată în „Hemiciclu”. Dezinhibată, femeia a replicat: dacă pantalonii mei vă deranjează, pot să-i dau jos imediat!

Feciorie(psihică). Mesaj postat pe Net de o femeie: „Am fost și am rămas atât de timidă, de neajutorată, încât niciodată nu am avut curajul, inițiativa, de a încerca să mă culc cu un bărbat care să mă atragă cu adevărat. Nu am reușit vreodată să fac eu primul pas, să sugerez, să provoc, să inițiez…De aceea am fost mereu o pradă ușoară pentru „cuceritorii de profesie”…Iar dacă sunt măritată este numai pentru că soțul meu mi-a plăcut cândva cu puțin mai mult decât ceilalți. Dar numai cu puțin…Așadar, eu trăiesc acum liniștită, dar nicidecum fericită, de vreme ce nu există o compensație sigură pentru pierderea fecioriei, vorbesc în sensul așteptărilor, viselor pe care orice fată devenită femeie le nutrește…Și nici nu cred că ar trebui să existe un preț al virginității, pe care oricum, o risipim, majoritatea fetelor, din întâmplare, din inconștiență, din pripeală.