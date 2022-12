„Zidurile minții mele”

O elevă a Colegiului Tehnic „Alexandru I. Cuza” Suceava, stabilită de un an la Suceava din cauza unor probleme familiale, și-a lansat prima sa carte.

Ramona Ștețco are 16 ani, iar până anul trecut a locuit în comuna Moisei, județul Maramureș, locul său natal.

În iunie 2021 s-a stabilit la Suceava alături de mama și sora sa, plecând de lângă tatăl violent, abuziv și lăsând în spate o copilărie și o adolescență greu încercate.

Copleșită de emoții și opreliști, a așternut pe foaie gândurile sale despre încredere, conflicte emoționale, greutăți, speranță, reunindu-le în primul său roman, ,,Zidurile minții mele", lansat în octombrie 2022, la colegiul sucevean.

,Această carte descrie o adevărată poveste de viață care poate fi povață atât pentru tineri, cât și pentru adulți. Literatura este o adevărată artă prin care scriitorii pot mângâia mințile cititorilor. Viața nu este întotdeauna dreaptă cu noi, de aceea trebuie să avem puterea de a trece peste orice încercare. Eu am ales să îmi dărâm propriile ziduri și să privesc cu speranță dincolo de ele. Această carte, realizată într-un an, cuprinde mai multe etape din viața mea. Povestea și limbajul îmi aparțin, iar desenele au fost realizate de către Șorban Daniel. În paginile cărții am transmis sentimente profunde de tristețe, veselie, regret și iubire. Toate întâmplările din carte sunt reale”, relatează scriitoarea Ramona Ștețco, pentru editurahermann.com/autori/.

Recunoscătoare profesorilor suceveni care au sprijinit-o necondiționat

Ramona mărturisește că mutarea la Suceava a fost un pas anevoios, acomodarea dificilă, tânăra renunțând între timp la finalizarea cărții sale.

Povestește că în acele momente dificile profesorii de la Colegiul „Al. I. Cuza” au fost un adevărat punct de sprijin, oferindu-i încredere, suport moral și încurajarea de care avea atâta nevoie.

„Eu credeam că nu m-ar putea ajuta nimeni să îmi urmez drumul. Cei de la Colegiul Tehnic <Alexandru Ioan Cuza> nu doar că ne-au primit, ci ne-au făcut să ne simțim ca acasă. În special doamna dirigintă, Huțu Monica, s-a ocupat de integrarea mea în colectiv. Este greu de crezut în legătura profesor-elev, dar aici am căpătat curaj și susținerea de care am avut nevoie. Doamna dirigintă m-a încurajat că merită să continui acest drum și s-a ocupat de tot evenimentul lansării cărții care a avut loc de Ziua Educației. Aici au fost alături de mine doamna director Loredana Buculei și Ignat Elena, prof. de limba și literatura română”, povestește tânăra.

La lansarea cărții au fost prezenți invitați de la Direcția de Protecție a Copilului, de la Agenția de Combatere Traficului de Persoane, mama tinerei scriitoare, profesori și colegi.

„Ochii mereu plini de lacrimi, pielea cu urmele violenței tatălui, dorul de mamă”

Conflictele, emoțiile negative, devenite între timp subiectul cărții de față, s-au stins la Suceava, unde le-au luat locul siguranța și sentimentul de „acasă”.

„Ochii mereu plini de lacrimi, pielea cu urmele violenței tatălui, dorul de mamă pe care am revăzut-o după șapte ani, primul fior al dragostei, toxicitatea într-o relație etc. Cartea mea ajută tinerii deoarece se bazează pe un puternic conflict emoțional pe care l-am trăit. Probleme în familie alături de un tată violent, bătaia de joc îndurată la școală, chiar și sentimentul de iubire. (...) Eu mă subestimam mult, nu credeam ca această carte are potențial și că poate deschide mințile atât tinerilor, cât și adulților. Orice liceu are elevi minunați, cu potențial, iar noi trebuie să promovam astfel de talente. Am întâlnit aici elevi care scriu poezii, fotografi, adevărați artiști etc.”, a mai spus Ramona Ștețco.

Cartea sa poate fi comandată la https://editurahermann.com/product/ramona-stetco-zidurile-mintii-mele/?fbclid=IwAR1De9YlIKsqnovbefuazGekejD_MmzJqkwnCQ5F4rWEtYMu9gC0_6dVJss.