Momente de groază

Locatarii din cele două scări de bloc din Burdujeni afectate de explozie sunt încă în stare de șoc, după terifianta experiență de ieri dimineață. Marea majoritate dormeau și nu și-au dat seama imediat de la ce provine zgomotul îngrozitor care i-a trezit brusc. S-au gândit la cutremur sau război, că orașul este bombardat. Maria Tun locuiește în scara de bloc mai puțin afectată, dar părinții ei au apartamentul în scara în care a avut loc explozia. Femeia spune că locuința ei este mai puțin afectată, dar mașina i-a fost distrusă de bucățile de beton smulse de suflul exploziei din bloc. În apartamentul părinților, în schimb, sunt crăpați pereții, balcoanele și geamurile sunt sărite. „Dormeam și m-a trezit zgomotul foarte puternic. Fetița mea dormea într-o cameră alăturată și a venit la mine întrebând ce s-a întâmplat. În prima fază am crezut că e cutremur, dar când am aprins lumina am văzut că lustra nu se mișcă, am crezut că e război. Am ieșit pe balcon, am văzut mașina avariată total și ziduri căzute și am zis: Doamne, nu văd bine. Atunci mi-a bătut mama la ușă și când am ieșit pe scară era praf, nu se putea vedea. Ne-am îmbrăcat și am ieșit”, a povestit femeia printre hohote de plâns. Spune că nu știe unde va locui. „Am apucat să-mi iau fetița și cățelul, în rest nimic. Soțul meu e plecat de atâția amar de ani la muncă în străinătate și acum mi s-a dus și căsuța și mașina. Am vrut să intru să iau pentru părinții mei niște haine, dar nu-mi dau voie...”, a mai spus disperată femeia.

Un alt locatar din blocul de pe strada Rarău nr. 139, Ghiță Stratuleanu, în vârstă de 61 de ani, tot la cutremur s-a gândit. „Au sărit geamurile, ușa... M-am speriat, nu știam ce a fost... Am crezut că e cutremur și cade tot blocul. Ușa de la intrare era în casă, băgată în baie. Vecinii spuneau că a sărit în aer... Nu știam, ce a sărit în aer?”, relatează locatarul. Deocamdată vecinii nu au nici un fel de explicații despre posibila cauză a exploziei și asta din cauză că locul deflagrației a fost sufrageria unui apartament de la etajul al doilea. „Acolo nu e bucătărie, nu e centrală, de la ce să fi pornit?”, se întreabă Ghiță Stratuleanu.

Omul nu știe încă unde va locui în perioada următoare deoarece este convins că explozia a afectat structura de rezistență a blocului și imobilul este acum nesigur. „Nu avem nici o șansă iarna asta să mai intrăm în bloc. Apartamentul e crăpat tot, ușile și geamurile sunt toate aruncate. Astea se pot pune, dar nu știm structura blocului cât e de afectată”, a mai spus el.