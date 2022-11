Alegeri

Organizația Județeană de Femei a PMP Suceava are o nouă conducere, în funcția de președinte fiind numită Georgeta Lazarovici, care a fost numită, cu unanimitate de voturi, în cadrul ședinței Consiliului Executiv Județean. De profesie expert evaluator, Georgeta Lazarovici are o temeinică pregătire profesională, fiind absolventă a două facultăți și a unui masterat în domeniul „evaluarea societăților comerciale". Conducerea județeană a PMP a transmis că Georgeta Lazarovici este o persoană responsabilă, dinamică și cu inițiativă, are spirit organizatoric și este capabilă să revigoreze echipa organizației de femei a PMP Suceava. „Nu am fost implicată în viața politică până acum, sunt membră a PMP de circa 1 an și alături de echipa PMP Suceava îmi doresc o schimbare a vieții politice românești, am încredere în țelurile acestui partid, am cunoscut majoritatea membrilor organizației sucevene a partidului, sunt oameni de calitate și de valoare și sunt mândră că fac parte din rândurile lor. Am convingerea că vom forma o echipă puternică și unită și, în mod sigur, doar împreună vom reuși să aducem o schimbare în viața sucevenilor”, a declarat Georgeta Lazarovici, noua președintă a femeilor din PMP Suceava.