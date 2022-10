Dotări precare

O laborantă a Colegiului Tehnic „Al. I Cuza” Suceava reproșează conducerii școlii faptul că neglijează o serie de investiții necesare pentru elevi și profesori, banii fiind direcționați către obiective nejustificate.

Potrivit acesteia, colegiul nu dispune de laboratoare de chimie, biologie, fizică sau mecatronică, iar profesorii de la aceste catedre nu își pot desfășura așa cum ar trebui orele de curs.

Mai mult, laboranta colegiului povestește că unitatea nu deține niciun microscop funcțional, deși a fost solicitată conducerii alocarea unei sume de 200 de lei pentru achiziționarea unuia.

„În noiembrie 2021, pentru susținerea unei lecții pentru cercul de biologie, care s-a desfășurat la noi la colegiu, s-a solicitat cumpărarea unui microscop care costă 219 lei, cu tot cu setul pentru experimente, dar conducerea a refuzat, spunând că nu are bani. Am fost trimise la Liceul Tehnologic din Cajvana pentru a împrumuta un microscop pentru a putea ține lecția de cerc. Deci am fost nevoite să mergem la Cajvana și să aducem un microscop”, a menționat laboranta colegiului.

Aceasta mai amintește de o serie de lipsuri, reclamând că cei de la conducerea colegiului au direcționat banii către investiții care nu sunt folosite de elevi.

Decorațiuni de brad în valoare de 600 de euro, jaluzele personalizate, vitrine noi, sunt câteva dintre investițiile pe care angajata școlii le numește nejustificate sau nenecesare, acestea fiind făcute în detrimentul altor obiective mai importante (reparații în școală, de exemplu).

Ce spune conducerea școlii

De cealaltă parte, directorul școlii, Ovidiu Arganisciuc, a menționat că nu este străin de aceste acuze, însă spune că acestea sunt nejustificate în mare parte.

Acesta a recunoscut că instituția nu a mai alocat bani pentru laboratoarele de chimie, biologie sau fizică din școală, întrucât prioritar este învățământul tehnic.

„Colegiul are în ofertă doar învățământ profesional și învățământ liceal tehnic, nu și specializări teoretice, astfel că prioritar a fost să dotăm atelierele tehnice, unde elevii să învețe o meserie. Suntem învățământ tehnic și suntem axați pe învățarea meseriilor, nu neapărat științe. Avem foarte multe corpuri de clădire, sunt necesare multe investiții, însă prioritare pentru mine sunt dotarea și reabilitarea atelierelor, nu a laboratoarelor în mod deosebit. Într-o săptămână, copiii au o oră de chimie și 12 ore de discipline tehnice. Cât privește povestea cu microscopul, noi avem în școală, dar sunt de generație foarte veche, într-adevăr”, a explicat Arganisciuc.

Declarații contradictorii privind atelierele colegiului

În documentele ajunse pe adresa redacției noastre, laboranta colegiului tehnic susține că într-adevăr atelierele școlii au fost dotate, însă elevii nu au acces la ele”. „Sunt elevi din învățământul profesional care anul acesta școlar nu au intrat o oră în atelierele din școală, au fost trimiși în clasă sau trimiși acasă de maiștrii instructori, aceștia chiar oferindu-se să-i scoată pe poartă, dacă nu sunt lăsați de gardian”. Directorul Arganisciuc o contrazice, susținând că acestea sunt folosite de elevi: „Nu am făcut muzeu, lucrurile se pot vedea la fața locului, și acum se țin orele acolo. Sunt folosite toate sălile pe care le-am renovat, cu excepția unei săli de protocol pe care o folosim ocazional, pentru evenimente”.