Joi, 20 Octombrie 2022 (14:21:49)

Camionul cu lemne intrat miercuri în curtea Postului de Poliție Arbore, unde lemnul de fag pentru foc a fost descărcat, nu avea proveniență legală. Sesizarea activiștilor de mediu s-a confirmat și oficial, neexistând proveniență legală pentru materialul lemnos.

Prin urmare, cantitatea de aproape 6 mc lemn fag a fost confiscată. Lemnul are o valoare de circa 1.000 de lei, iar bărbatul care a făcut transportul, și care este din Voitinel, a încasat o amendă de 4.000 de lei.

În sediul Postului de poliție Arbore este și locuința de serviciu a șefului de post din Arbore, agentul principal șef Ilie Gheorghiu.

Șeful de post nu era acasă astfel că susține acum că nu știa că transportul de lemn care era pentru locuința sa nu era legal.

Totul a plecat de la activistul Daniel Prutean, care a observat camionul în trafic și, verificând în aplicația SUMAL, a constatat că nu este generat cod de transport legal. Surpriza cea mare a venit când mașina a intrat în curtea Postului de Poliție Arbore. Porțile erau deja deschise, semn că transportul de lemn era așteptat.

”Eram pe drumul principal, spre Iaslovăț, și am văzut acel camion ieșind de pe un drum secundar. Am mers în spatele lui, am făcut verificări și am văzut că nu deține aviz. Apoi, ce să văd, porțile erau deschise la Poliția Arbore pentru acel camion, care, după cum se vede, a intrat în curtea poliției. Lemnul a fost descărcat foarte repede și tot repede lemnul a fost tăiat.

E lemn fără aviz, e josnic ce se întâmplă, noi cerem sprijinul autorităților când semnalăm un transport ilegal și chiar ei, polițiștii, să primească lemnul ilegal în curtea instituției?” a declarat Mihai Prutean, care l-a sesizat în scurt timp pe mai cunoscutul coleg activistul de mediu Daniel Bodnar.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a transmis oficial că nu se pune problema ca lemnul să fi fost comandat pentru postul de poliție

IPJ Suceava precizează ca prin Serviciul Logistic au fost alocate toate cantitățile de material lemnos necesare încălzirii sediilor care utilizează lemnul pentru încălzirea cu sobe, fără a fi înregistrate probleme sau lipsuri în acest sens.

Dacă față de cel care a făcut transportul de lemn s-au luat deja măsurile contravenționale amintite mai sus, șeful de post va fi cercetat disciplinar prin Biroul de Control Intern al Poliției Județene. Totodată, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a se stabili dacă în sarcina polițistului este vorba de comiterea vreunei fapte penale.