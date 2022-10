Joi, 20 Octombrie 2022 (20:02:42)

Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a primit miercuri, 19 octombrie, titlul onorific de Doctor Honoris Causa (DHC) din partea conducerii Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova. Importantul titlu i-a fost acordat în semn de recunoaștere pentru contribuția substanțială la promovarea imaginii Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova (USEFS), la dezvoltarea programelor de studii ale USEFS pe segmentul cooperării prin acorduri de dublă diplomă, dar și pentru implicarea constantă în dezvoltarea Clubului Sportiv Universitar Suceava. Ceremonia s-a desfășurat la Chișinău, iar diploma DHC a fost înmânată de rectorul universității moldovene, prof. univ. dr. hab. Veaceslav Manolachi. Din partea universității sucevene la ceremonie au mai participat prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector USV, și prof. univ. dr. Petru Ghervan, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul USV, care au și luat cuvântul la finalul evenimentului.

În textul Laudatio care a fost citit de conf. univ. dr. Viorica Brega, secretar al Senatului USEFS, s-a făcut referire la o parte dintre realizările pe care rectorul USV le-a avut la conducerea universității, evidențiind preocupările sale majore pentru creșterea numărului de granturi de cercetare câștigate și a sumelor aferente atrase, creșterea de 5 ori a finanțării de bază și a fondurilor pentru bursele studențești, creșterea cu peste 75% a numărului de locuri bugetate pentru studenții români și cu peste 600% a numărului de locuri pentru studenții români de pretutindeni, dar și susținerea inițiativelor universitarilor de asociere la diverse consorții sau parteneriate internaționale cu vizibilitate la nivel regional sau internațional. Între realizări au fost menționate și deschiderea celor două lectorate de limba română în Ucraina, la Cernăuți și Odessa.

În același context a fost evidențiată și preocuparea deosebită pe care rectorul USV a avut-o pentru dezvoltarea Clubului Sportiv Universitar: „Susținător sincer și dedicat al sportului și sportivilor de valoare, precum și ca bun cunoscător al mecanismelor manageriale, profesorul Valentin Popa s-a implicat și a susținut, de pe pozițiile și funcțiile pe care le-a ocupat de-a lungul timpului, strategii de dezvoltare sănătoasă și durabilă a activității sportive, USV deținând în acest moment una dintre cele mai solide secții de handbal masculin din țară, cu echipe participante la toate categoriile de vârstă. Contribuția Rectorului Valentin Popa la dezvoltarea sportului universitar din Suceava și din România se oglindește și în cele patru titluri de Campion Național Universitar și două titluri de Campion European Universitar la handbal masculin obținute de studenții noștri, iar perspectivele sunt optimiste”, a spus conf. univ. dr. Viorica Brega.

La rândul său, rectorul USV, Valentin Popa, a făcut referire la faptul că activitatea de cercetare dintr-o universitate, poziționările onorante în cele mai titrate clasamente internaționale, colaborările cu alte universități de prestigiu din lume reprezintă aspecte care au atras aprecierea sucevenilor și a moldovenilor, dovadă fiind numărul mare de studenți înmatriculați în acest nou an universitar – peste 4.200 de boboci, peste 10.000 studenți în total pe universitate și peste 1.400 de studenți cu domiciliul în afara granițelor României. „Nu putem să nu remarcăm faptul că un procent semnificativ din popularitatea USV vine și din succesul echipei noastre de handbal. Tind să cred că am găsit rețeta perfectă: rezultate academice și rezultate sportive sub aceeași siglă. Desigur, o rețetă cu ingrediente valoroase, uneori greu de găsit și cu o multitudine de resurse implicate. De peste două decenii, rege incontestabil al sportului la Suceava este handbalul masculin. Nu de puține ori am stârnit invidia altor mari orașe din România, care nu se pot lăuda cu performanțele sportive ale Clubului Sportiv Universitar din Suceava. În calitatea mea de rector al universității, știu exact ce înseamnă în cifre CSU Suceava și mai știu că așteptările celor care investesc financiar în echipă au fost depășite. Ca suporter al echipei simt că echipa noastră a ajuns în anul 2022 la maturitate, la aproape 20 ani după preluarea acesteia de la Ambro Suceava”, a remarcat rectorul USV, Valentin Popa.