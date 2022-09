Acțiune

Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” și Asociația „Darul Binecuvântării” derulează în această perioadă Campania socială „Să aducem copiii la școală”, avizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Aflată la a treia ediție, campania are ca scop integrarea sau reintegrarea în sistemul de educație a copiilor din medii defavorizate. Astfel, mai mulți copii din medii defavorizate vor primi ghiozdane echipate cu rechizite școlare, dar și dulciuri, oferite de SC Alin For You, Rocast Nord SRL, RavRadi Construct SRL, Tipografia Mușatinii, elevii Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, coordonați de prof. Romeo-Irinel Bolohan, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, coordonați de prof. Gabriela Mihai, directoarea școlii și inițiatoarea Campaniei sociale „Să aducem copiii la şcoală”.

Aceste daruri vor ajunge, pe 16 septembrie, la ora 12:30, la Căminul cultural din Vadu Moldovei, la circa 60 de elevi din familii defavorizate de la şcolile din Vadu Moldovei (satele: Vadu Moldovei, Nigotești, Dumbrăvița, Ioneasa, Mesteceni, Movileni, Cămârzani) și comuna Forăști (satele: Oniceni, Manolea, Forăști, Țolești).

La acțiune vor participa comisarul-șef Ionuț Epureanu de la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu și prof. Loredana-Mihaela Ceică, inspectori școlari la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, primarii localităților din Vadu Moldovei și Forăști și directorii unităților școlare de care aparțin școlile implicate în acțiunea socială.

„O simulare de accident rutier pentru elevi”

În cadrul evenimentului „Ritm și improvizație pentru o comunitate armonioasă”, la Centrul Multifuncțional „Arta Ițcani”, 100 de elevi vor primi sâmbătă, 17 septembrie, ghiozdane echipate cu rechizite școlare. Elevii provin din localitățile Suceava, Pătrăuți, Berchișești, Udești, Țâmpoceni – Capu Codrului, Ciprian Porumbescu, copii care provin din comunități defavorizate, copii din familii monoparentale, copii orfani de un părinte, copii din asistență maternală, copii care au o situație materială precară sau care provin din familii numeroase. Printre aceștia vor fi, spun organizatorii, și copii „care au învățat să fie prietenoși cu alți copii, copii dispuși să fie alături de copii mai puțin norocoși decât ei și adulți care în viața profesională sau cea privată interacționează cu copii și sunt preocupați de educația lor”. Ghiozdanele vor fi oferite de Asociația EduMax, Fundația Assist, prin proiectul Generația TehnoWorld.

În cadrul aceleiași campanii, pe 19 septembrie 2022, Asociația „Euroactiv”, IPJ, ISU, IJJ și IȘJ Suceava organizează, la Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți, o simulare de accident rutier pentru elevii din ambele schimburi, între orele 12:30-13:00. Acțiunea este avizată de Primăria comunei Pătrăuți.

După exercițiul de simulare a accidentului rutier, partenerii campaniei sociale IPJ, ISU și IJJ îi vor învăța pe elevii unității școlare din Pătrăuți tehnici de prim ajutor, reguli de circulație și tehnici de autoapărare.