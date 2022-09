Gastronomie... cu amor (3). Beluga

Prin pădurea de cuvinte

Beluga. Aviz amatorilor - potenți, inclusiv (ori mai ales) financiar! – de cine romantice. Cunoscută și sub numele de marele sturion, este unul dintre cei mai mari pești din lume și are și o durată de viață lungă – trăiește, în medie, mai mult de un secol. În 1924, un pește de dimensiuni colosale a fost prins în micul râu Sosna din sudul Rusiei. A cântărit 1.227 kg, inclusiv 245 kg de caviar negru. Era un beluga, unul dintre cei mai rari și mai mari pești din lume, care încă mai trăiește în Rusia. Beluga și-a păstrat un aspect aproape neschimbat de pe vremea mamuților. Cu un secol în urmă, acești pești erau încă din belșug în mările Caspică, Neagră și Azov, dar numărul lor a scăzut rapid, din cauza pescuitului excesiv și a activității industriale umane. Astăzi, populația de beluga este susținută de fermele de sturioni din Marea Caspică și din bazinul Volgăi, căci beluga trăiește în apa mării, dar urcă în râuri pentru a depune icre. Datele oficiale despre pescuitul în Rusia la mijlocul secolului al XIX-lea raportează capturarea unei beluga cântărind aproape 1,5 tone (1827). În anii 1920 a fost prins și un pește care cântărea mai mult de o tonă și măsoară până la 5 metri lungime. Acești pești aveau între 60 și 70 de ani. De atunci nu s-a mai prins vreun exemplar peste o tonă, dar în 1970 în Volga a fost găsit un beluga cu o greutate de 800 kg și care conținea 112 kg caviar, iar în 1989, un exemplar cu o greutate de 966 kg a fost capturat în același loc. Un sturion beluga poate trăi peste 100 de ani. Cu toate acestea, astăzi nu există mulți astfel de indivizi bătrâni. Probabilitatea de a prinde un beluga în sălbăticie este extrem de scăzută. În Rusia, precum și în alte țări care se învecinează cu Marea Caspică, pescuitul de beluga este interzis oficial - este pe lista roșie internațională a speciilor pe cale de dispariție. De obicei, femelele beluga au mult caviar, mai mult de 10% din greutatea lor. Iar caviarul beluga este considerat unul dintre cele mai scumpe din lume, cu prețuri începând de la 200 de dolari pentru 100 de grame. Se distinge de alte forme de caviar prin dimensiunea mai mare și gustul subtil. Îl puteți savura în restaurantele de lux din Rusia sau îl puteți comanda într-un magazin de specialitate. Prețul mare se datorează procesului îndelungat de creștere a peștelui – este nevoie de cel puțin 15 ani, mai adesea de aproximativ 25 de ani, pentru ca femela să dobândească masa dorită. Beluga este unul dintre cei mai scumpi pești din gastronomie. Pe vremuri a fost unul dintre printre felurile preferate de țarii ruși.

Drink.În 1923, barmanul scoțian Harry MacElhone deschide Harry’s New York Bar, ce a devenit un loc emblematic al Parisului, unde genialul Harry a inventat celebrele „Bloody Marry” și „Monkey Gland”. Peste ani, la acest bar au venit și revenit celebrități precum Sinclar Lewis, Coco Chanel, Ernest Hemingway, Jack Dempsey, Primo Carnera, Rita Hayworth, Humphrey Bogart şi Ducele de Windsor. Absolut întâmplător, cam în aceeași perioadă, și la Veneția, în Piața San Marco (într-un fost depozit de sfoară!), se inaugura un alt bar de legendă, numit tot Harry. Proprietar era Giuseppe Cipriani, un barman sărac, dar genial. El a dat barului său numele unui bun prieten, Harry, căruia îi împrumutase bani, pe care acesta din urmă i-a restituit lui Giuseppe, cu un bonus consistent. Barul a devenit repede celebru, în cartea de oaspeți semnând Arturo Toscanini, Charlie Chaplin, Hemingway (ați ghicit!), Orson Welles sau Georges Braque. Peste ani, Cipriani povestea, cu umor: „Am deschis Harry’s Bar pe 13 mai 1931. Dacă toți cei care susțin că au fost la inaugurare chiar ar fi venit în acea zi, atunci barul meu ar fi trebuit să fie mare cât Piața San Marco”. Cipriani a inventat Bellini, cel mai faimos cockteil cu șampanie, numit astfel deoarece nuanța băuturii i-a amintit de culoarea veșmintelor unui sfânt reprezentat într-un celebru tablou al pictorului renascentist Giovanni Bellini. Ingrediente: 100 ml vin spumant alb, 50 ml piure de piersici. Se pune piureul într-un pahar înalt de șampanie, se toarnă încet vinul și se amestecă ușor. Prin tradiție, se folosesc vin Prosecco și piersici albe.

Sex on the Beach.Ingrediente: 40 ml vodcă, 20 ml rachiu (schnapps) de piersici, 40 ml suc de portocale, 40 ml suc de merișoare. Se toarnă pe rând ingredientele într-un pahar înalt, peste cuburi de gheață. Se ornează cu o felie de portocală. Rețeta se bucură de o imensă popularitate în toată lumea, dar nimeni nu știe cine și când a inventat-o sau de unde îi provine numele. Există multe variante derivate. Modern Sex on the Beach se obține înlocuind sucul de portocale cu sucul de ananas.

Hurricane.Ingrediente: 60 ml rom alb, 60 ml rom negru, 60 ml suc de fructul pasiunii, 30 ml suc de portocale, 15 ml suc de lime, o lingură Grenadine. Se amestecă ingredientele cu gheață, în shaker. Se toarnă în pahar Hurricane și se ornează cu portocală. Un cocktail celebru cu o istorie atipică. Se spune că ar fi fost creat în New Orleans, la celebra tavernă a lui Pat O’Brien, din dorința acestuia de a scăpa de stocul de rom de diferite mărci și calități acumulat în magazie. A amestecat cu romul diferite ingrediente la îndemână, le-a turnat în pahare mari, generoase, și le-a oferit marinarilor. Succesul rețetei a fost atât de mare, încât de atunci se servește prin tradiție oriunde în Cartierul Francez din New Orleans, ba chiar băutura este uneori turnată în pahare de plastic, pentru a fi băută pe stradă.

French Connection.Ingrediente: 30 ml Cognac, 30 ml Amaretto. Se toarnă ingredientele într-un pahar Old Fashioned, cu cuburi de gheață. Se amestecă ușor. Deși este unul dintre cele mai faimoase cocktailuri, acesta are o rețetă foarte simplă și un gust dulce-amărui. Gustul amărui provine de la Amaretto, lichior din migdale fabricat în Italia secolului al XVI-lea, la Saronno, în onoarea artistului Bernardino Luini. Este posibil ca denumirea rețetei să fie preluată de la romanul și filmul cu același nume despre mafia franceză a anilor 1970-1980.

Sangria. Ingrediente: o sticlă de vin roșu, un litru de sifon, 3-4 lingurițe suc de lămâie, un pahar de brandy, whisky sau Cointreau, o piersică, un măr, o portocală, 150-200 g de zahăr, un praf de scorțișoară. Curățați și tăiați fructele în bucățele, lăsați-le peste noapte în băutura alcoolică aleasă (nu folosiți vodcă sau gin!). Înainte de a servi, amestecați fructele cu zeama în care au stat, cu vinul, sifonul și sucul de lămâie. Puneți sifonul ultimul și amestecați ușor. Pudrați cu scorțișoară, adăugați cuburi de gheață și serviți. Sangria este un punch de vară, tradițional în Peninsula Iberică, iar denumirea derivă din „sangre” (sânge). Varianta îmbuteliată e departe de ce e Sangria „adevărată”. În plus, este o băutură de preparat acasă, la petreceri, mulți specialiști recomandând să nu o comandați la bar nici măcar în Spania.