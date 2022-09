Povestea unui brand local de succes. 30 de ani de la primele produse RAITAR

Ascensiune și dezvoltare

De la o fabrică mică, cu dotări modeste și 15 angajați, pornită într-o perioadă tulbure pentru România, începutul anilor `90, firma suceveană RAITAR, specializată în procesarea cărnii și comercializarea produselor din carne, este în prezent una dintre cele mai recunoscute și prospere firme din domeniu.

Cu o experiență de 30 de ani în spate, firma RAITAR s-a impus în preferințele consumatorilor, asta datorită responsabilității și preocupării pentru fiecare preparat care iese de pe porțile fabricii din Sasca Nouă.

Fără umbră de îndoială, succesul RAITAR nu a fost o întâmplare, iar drumul către un brand temeinic, recunoscut și respectat a cerut ani de muncă, sacrificii și asumări.

„Suntem cea mai mare întreprindere de industrie alimentară din județul Suceava. Avem în prezent 33 de magazine proprii în județele Moldovei și peste 300 angajați. În decursul celor 30 de ani am dezvoltat constant o afacere care a pornit timid, cu echipamente rudimentare, care a ajuns la aceste cifre. În tot acest timp am avut alături oameni de preț, specialiști care au pornit alături de mine și care au rămas și astăzi. Am început în anul 1991, iar un an mai târziu, în septembrie `92, am scos din fabrică primele produse procesate din carne. Sunt exact 30 de ani de atunci”, își amintește ing. Grigore Florea, patronul firmei RAITAR.

Început cu dotări modeste și 15 angajați

Drumul antreprenoriatului a pornit pentru inginerul Grigore Florea la începutul anilor `90, o perioadă marcată de incertitudini și nesiguranță pentru România. Însă curajul tânărului antreprenor de atunci a meritat, căci astăzi produsele RAITAR sunt cumpărate și recunoscute atât în țară, cât și în străinătate.

„Înainte de Revoluție am fost director la o asociație economică intercooperatistă care funcționa în Sasca Nouă, însă după Revoluție agricultura socialistă a fost distrusă. Am intrat și eu în malaxorul istoriei, cum era firesc, viața m-a obligat să iau decizii pentru supraviețuire în noile condiții. Aveam ideea de a nu renunța și de a încerca o afacere pentru care aveam cunoștințe, era înrudită cu activitatea mea de bază, astfel am pus bazele unei societăți comerciale cu răspundere limitată. I-am spus RAITAR, după inițialele fetelor mele, pe atunci de grădiniță”, mărturisește Florea.

Afacerea a fost dezvoltată pe lângă un punct de tăiere, în Sasca Nouă, în 1991.

La început de drum, cu o dotare modestă, 15 oameni, foști angajați ai asociației intercooperatiste, luau totul de la zero și începeau timid să pună pe picioare compania RAITAR. În primul an producția era undeva la 500 de kg de preparate din carne și carne crudă pe zi (comparativ cu 20 de tone/ zi, în prezent), iar sortimentele erau puține.

„Am testat rețete, am fost pionieri pentru multe preparate. În fiecare an tot ce câștigam reinvesteam atât în utilaje, cât și în spații de producție. Nu a fost ușor ca de la 15 angajați să ajungi la peste 300, de la 500 de kg de preparate din carne la 20 de tone”, spune patronul RAITAR.

Amintește constant de echipa de lângă el, de oamenii care au adus plus valoare atât produselor, cât și întregii firme, specialiști responsabili de siguranța, calitatea și gustul RAITAR.

Familia de tehnologi ing. Dorin Albu și Elena Albu, prof. Neculai Liuțe sunt oamenii care au construit de la început brandul RAITAR, alături de care a venit o tânără generație de specialiști, „coloana vertebrală a fabricii” - familia Cezar Pantea și Anca Pantea, ing. Raluca Ciobanu, ing. Elena Apetrei, ing. Petronela Vasiliu, fam. ing. David și Ioana Macovei, gestionarii Bogdan Ursulescu și Ionuț Blanariu.

Produsele dovedesc priceperea echipei de la Sasca Nouă, organizarea, grija pentru siguranța produselor și pentru conformitatea lor.

În 2005 și 2017, RAITAR a accesat fonduri europene, care au permis și au facilitat dezvoltarea din punct de vedere tehnologic, asta însemnând un randament mai bun, o calitate mai bună a produselor.

În prezent fabrica de procesare din Sasca Nouă are 3000 de metri pătrați, depozitele din jur măsoară circa 1500 de mp, iar flota proprie de mașini frigorifice este alcătuită din peste 20 de mașini.

Este povestea inspirațională a unui începutul de drum timid, urmat de ascensiune, dezvoltare și afirmare a unei afaceri pornite din pasiune, un model de business adoptat de la bun început de fondatorii RAITAR și transmis angajaților lor.

33 de magazine în portofoliu și planuri pentru deschiderea altor 15

Cele aproximativ 20 de tone preparate care ies zilnic de pe porțile fabricii din Sasca Nouă ajung în cele 33 de magazine proprii din Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău.

Pe lângă acestea, RAITAR distribuie și în magazinele Carrefour din București, Constanța, Brăila, Galați, Brașov, iar 15% din producția zilnică merge la export, în țările cu comunități importante de români – Anglia, Germania, Olanda, Franța, Italia.

Pentru a maximiza eficiența, dar și partea de profit, reprezentanții RAITAR își doresc ca în anii următori toată producția să fie vândută doar prin intermediul magazinelor proprii.

Asta ar însemna încă 15 magazine, pe lângă cele 33 pe care firma le are în portofoliu, care ar urma să fie deschise tot în zona Moldovei. Iar dacă vorbim de clienți, între 10.000 și 15.000 trec zilnic pragul celor 33 de magazine proprii RAITAR, cele mai prospere magazine numărând până la 600 de clienți zilnic.

„Încrederea consumatorilor este cea mai de preț”

Firma RAITAR procesează carne de vită, pasăre, oaie și carne de porc, pentru primele trei aprovizionarea făcându-se integral din România.

„Oferta firmei sucevene numără peste 150 de sortimente, însă permanent venim cu produse noi, unele îi câștigă pe consumatori și se impun pe piață, alte nu sunt salutate și le retragem. Venim constant în atenția lor cu sortimente noi, în funcție de tendințe, de preferințe. Avem o echipă de tehnologi foarte buni, care au mereu grijă să aleagă cele mai bune ingrediente, carne de cea mai bună calitate, să o porționeze cum trebuie, să o condimenteze. Iar dacă echilibrul dintre proteină și grăsime este cel corect, produsul final va fi unul bun, pe care consumatorul îl va agrea și îl va consuma”, a menționat reprezentantul RAITAR.

Însă în acest domeniu jucătorii de pe piață nu sunt puțini deloc, iar concurența pentru un loc de top în preferințele consumatorilor, la fel și pentru încrederea lor, este una temeinică. În fond, ceea ce este decisiv pentru clienți este produsul de la raft, calitatea și prospețimea acestuia, gustul și savoarea.

„Este lucrul cel mai de preț, dacă ai câștigat încrederea consumatorului, afacerea ta sigur va avea succes. Prezența și evoluția mea în timp au fost curajoase, RAITAR se poate măsura cu firme de tradiție din România, față de care se poate detașa în mod cert prin calitatea produselor livrate.

Luptăm mereu să satisfacem gusturile consumatorilor, rețetele noastre sunt rețete bine păstrate și respectate, condimentele sunt naturale, alese cu meticulozitate, iar carnea e de cea mai bună calitate. Vreau să-i asigur categoric pe consumatori că în spatele fiecărui produs care poartă marca RAITAR sigur primează calitatea”, insistă Grigore Florea.

Apel pentru specialiști – „avem nevoie de absolvenți de Industrie Alimentară”

Cât privește specialiștii în industria alimentară, esențiali în ecuația funcționării unui procesator de aceste dimensiuni, ing. Florea face un apel către absolvenții Facultății de Industrie Alimentară să se îndrepte către domeniul pentru care s-au pregătit.

„Acești absolvenți nu ajung în fabricile noastre, nu știu unde sunt, unde dispar, probabil își desfășoară activitatea în alte domenii. Noi avem nevoie de ei, de personal calificat, sunt conștient de importanța contribuției unui specialist bine pregătit, dar nu îi găsim ușor”, explică managerul.

Acesta a mai accentuat că în prezent consumatorii sunt mult mai informați, mai avizați și, de ce nu, mai pofticioși, astfel că bagajul de cunoștințe cu care ar putea să vină un absolvent în domeniu este foarte prețios. Totodată, dezvoltarea și perfecționarea întregului proces tehnologic este posibilă doar cu personal calificat, bine instruit.

„Noi îi ajutăm să se integreze, asigurăm oportunități de perfecționare, salariale, condiții de muncă bună, satisfacem nevoia de locuință, de transport. Desigur, aceștia trebuie să vină cu un bagaj de cunoștințe solid, diploma nu e suficientă”.

Tot referitor la oameni, ing. Florea a mai subliniat încă o dată, la finalul interviului, importanța resursei umane, a oamenilor care au construit și au dat valoare firmei și produselor, a specialiștilor care au consolidat an de an brandul RAITAR.