Investiție așteptată

Realizarea unei noi creșe, de mare capacitate, în municipiul Suceava, se va concretiza anul viitor, în cartierul de case de pe Dealul Mănăstirii.

Semnarea contractului de finanțare a investiției, de către primarul Sucevei, Ion Lungu, și ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke, a avut loc joi, 1 septembrie, la Palatul Victoria, din Capitală, în prezența prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă.

Valoarea finanțării este de 21.667.344,35 lei, pentru proiectarea și execuția unei creșe pentru 10 grupe, cu o capacitate totală de 110 copii, în cartierul Dealul Mănăstirii. Perioada de implementare este de 38 luni.

„În urma discuțiilor avute cu ministrul Attila-Zoltán Cseke, a rezultat că executantul proiectului s-a angajat ca în termen de 14 luni să fie construită creșa - 2 luni pentru proiectare și 12 luni pentru construcția propriu-zisă.

Va fi o creșa mare și modernă, cu soluții de încălzire pe energie verde, cu spații verzi și cu alocarea unei suprafețe de minimum 10 mp pentru fiecare copil”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Municipalitatea suceveană mai are aprobată o creșă mare pe strada Parcului, care se află în faza de licitație la Compania Națională de Investiții (CNI).

„Aceste creșe sunt apreciate și așteptate de suceveni, mai ales de familiile tinere. Sunt șanse ca în următorii 2 ani să avem două creșe noi în orașul nostru”, a concluzionat Ion Lungu.

În prezent, municipiul Suceava are o singură creșă, Nr. 1, care an de an este asaltată de cereri de înscriere din partea părinților.