Greu de pensionat

Totul era pregătit pentru o pensionare cu fast a Serenei. Omenire ca la balamuc în tribune, se stătea și în picioare pe culoarele dintre inele (nu și pe scări, că acolo nu e voie de la pompierul ISU). Vedete? Oho, la greu! Mesaj video de la cea mai vestită afro-americancă? Bifat, Oprah. Vasăzică, dacă Serena ajunge până în finală la US Open și pierde, învingătoarea ar putea să plece acasă, nu și-ar da nimeni seama!

Dar n-a fost să fie meciul de retragere, deși adversara era numărul 2 în lume. Totuși, prea liniară Anett Kontaveit. Stânga-dreapta nu-i suficient, oricât de bine ai da. Și parcă nici așa bine nu mai dai, că îți stă acel vibe din tribune pe creier. Pe Serena o incomodează variația, să nu uităm că atunci când Simona a ajuns aici în semifinală, în cealaltă juca Roberta Vinci, o jucătoare care dădea slice pe rever, de a înnebunit-o pe Serena. Kontaveit nu e genul ăsta extrem de jucătoare, dar măcar înălțimea mingilor s-o varieze, să i se urce mingea pe rever Serenei! Nu mai vorbesc că venirile la fileu sau scurtele aproape n-au existat. Interesant, în tie-break-ul setului 1, diferența a fost făcută de singurul mini-break, reușit de Serena la... o scurtă a estonei, oprită de bandă! Am văzut reluarea de la nivelul terenului, Serena n-ar fi ajuns, dar când pui o scurtă pe set, e destul de probabil s-o greșești, nu simți suficient de bine mingea. Dincolo de toate astea, Serena a arătat ea însăși bine pe teren. Mai fit decât la ultimele apariții, mai predispusă la efort, căci dincolo de o eventuală înfrângere e o nesfârșită vacanță, să te tot odihnești... Pe gsp.ro văd că Geambașu deja o suspectează de dopaj, amintind de acea ”lăptăreasă” pe care i-a administrat-o deunăzi Emma Răducanu. Apropo de Emma, e deja aut din primul tur, ca și Osaka, și ea câștigătoare aici. Mats Wilander le-a pus pe Emma și Simona în aceeași frază ciudată, arătând parcă de ce apreciază mereu greșit favoriții. Cică Emma n-ar fi o jucătoare chiar grozavă, are câte puțin din toate, ca Simona! A izbutit să desconsidere dintr-o lovitură două campioane de Grand Slam. În primul rând, multe jucătoare ar avea armele cu care să câștige un GS, dar diferența o face acel foc interior. Emma l-a avut, că doar n-ar fi câștigat anul trecut din calificări, fără set pierdut. Știți unde a ajuns în clasamentul virtual după scăderea punctelor de la ediția din 2021? Pe locul 82, sub Cârstea, sub Begu, sub Ana Bogdan, puțin peste Jaqueline Cristian și Gabi Ruse! Focul ăla abia mai pâlpâie.