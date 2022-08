Rădăuți

Procesul de reabilitare și modernizare a arterelor de circulație din municipiul Rădăuți continuă. Încă de la începutul acestei săptămâni au debutat o serie de lucrări pe strada Simion Bărnuțiu, lucrări care presupun reparații, asfaltări și modernizări pe această arteră importantă, care face legătura dintre zonele Volovățului și Mihai Viteazul. Primarul municipiului, Bogdan Loghin, a declarat: „Mă bucur că vorbim despre asfaltare, și spun acest lucru pentru că este un subiect urmărit cu interes de rădăuțeni. Încă de marți a început asfaltarea cu primul strat pe strada Simion Bărnuțiu, tronsonul de la intersecția cu străzile Tudor Vladimirescu până la cea cu strada Gheorghe Lazăr. Doresc să fac o remarcă, în sensul că ne-am fi dorit să mergem cu asfaltarea până la strada Mihai Viteazul, doar că limita achiziției directe atât ne-a permis. Așa cum am promis cetățenilor din municipiu că asfaltarea se află pe primul loc în prioritățile administrației Loghin, nu am vrut să treacă un an în care să nu atribuim și direct, adică atât cât ne permite legea în zona asfaltărilor. Dacă vremea va fi favorabilă vom începe astăzi (n.a. – miercuri, 24 august) și banda a doua de asfaltare, după care vom veni cu montarea bordurilor, se vor ridica capacele de geigere și canalizările, pentru a interveni și cu ultimul strat. Această stradă este extrem de importantă în traficul rutier local pentru că este paralelă cu strada Bogdan Vodă, o cale de acces spre zona Mihai Viteazul care este folosită des de rădăuțeni. În același timp strada Simion Bărnuțiu va fi ruta alternativă pentru perioada când strada Bogdan Vodă va fi folosită numai de pietoni până la intersecția cu strada Mihai Viteazul, în weekenduri, așa cum ne-am propus. Așadar, după ce finalizăm lucrările pentru primul strat vom turna stratul de uzură și vom face și retușurile care se impun. Estimez că lucrările de pe strada Simion Bărnuțiu vor fi finalizate, în funcție și de vreme, în maximum două-trei săptămâni”.