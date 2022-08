Diferend

Decizia Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), de încetare a supravegherii de tip sindromic pentru depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane din Ucraina începând din data de 15 august a.c., l-a nemulțumit pe prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan. Acesta a declarat că în contextul în care zilnic prin punctul de trecere a frontierei de la Siret trec între 3.000 și 5.000 de persoane, de diverse naționalități, care vin din Ucraina și în țara vecină s-au înregistrat focare de boli transmisibile grave, inclusiv poliomielită, a solicitat INSP și Ministerului Sănătății să reanalizeze această decizie.

Directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Ioana Olivia Vlad, a declarat că practic prin aplicarea acestei decizii ar însemna că supravegherea nu se va mai face 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ci în cadrul programului normal de lucru, 8.00-16.00, de luni până vineri, cu asigurarea urgențelor. Directorul DSP a subliniat că supravegherea se referă explicit la refugiații prezenți în tabere, nu la persoanele aflate în tranzit, prin urmare nu este vorba despre mii de persoane, ci despre 198, de exemplu, aflate miercuri în tabăra de refugiați de la Rădăuți. De asemenea, sunt verificate permanent condițiile igienice din aceste tabere. Ioana Maria Vlad a arătat că a solicitat reducerea programului angajaților DSP la orarul obișnuit, însă Prefectura nu a fost de acord.

După ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de miercuri, prefectul Moldovan a transmis că, având în vedere valorile fluxului de persoane din Ucraina care tranzitează PTF Siret, a considerat că activitatea reprezentanților DSP Suceava în PTF Siret doar în intervalul orar 08-16 nu este o măsură benefică, prin urmare a solicitat Ministerului Sănătății, Institutului Național de Sănătate Publică și Departamentului pentru Situații de Urgență reanalizarea situației corelat cu particularitățile situației din județ. În cadrul ședinței de miercuri a CJSU, s-a luat decizia ca, până la momentul în care se vor primi clarificările solicitate de Instituția Prefectului, reprezentanții DSP să desfășoare activitatea în PTF Siret zilnic (inclusiv în weekend) între orele 08.00 – 20.00, pe timpul nopții eventualele situații apărute urmând a fi soluționate prin intermediul serviciului de permanență din cadrul unităților sanitare.

Supravegherea de tip sindromic pentru depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane din Ucraina a fost instituită de INSP la 1 martie a.c., în baza unui document elaborat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Sistemul de supraveghere de tip sindromic a bolilor transmisibile, care este un triaj medical, a fost instituit atât pentru persoanele refugiate aflate în taberele temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene pentru situații de urgență, pentru persoanele cazate în alte locații dacât cele amintite (familii, rude din România), precum și pentru restul populației țării.

Personalul medical care s-a ocupat de triajul epidemiologic al acestor persoane trebuia să urmărească șapte sindroame: 1. sindromul respirator acut, cu febră minimum 38 de grade C + tuse; 2. sindromul de tip difteric respirator/cu alte localizări: disfagie, febră minimum 38 de grade C, membrane aderente la nivelul amigdalelor, faringelui și/sau foselor nazale SAU leziuni ulcerative cu localizare cutanată, otică, conjunctivală, genitală sau alte tipuri de leziuni ulcerative; 3. sindromul eruptiv de tip rujeolic /rubeolic, cu febră, erupție cutanată și cel puțin una din următoarele trei simptome: tuse, coriză, conjunctivită SAU cel puțin unul din urmatoarele cinci: adenopatie cervicală, suboccipitală, post-auriculară, artralgie, artrită; 4. sindrom neurologic acut: de tip meningeal, cu febră (minimum 380C) + redoare de ceafă (limitare a mișcărilor la nivelul articulațiilor vertebrale cervicale), de tip paralizie acută flască (PAF), cu deficit motor cu debut brusc la persoane sub 15 ani sau la orice persoană de orice vârstă dacă se supectează poliomielita. Al 5-lea sindrom este cel diareic acut, cu diaree apoasă cu deshidratare sau diaree acută cu sânge; al 6-lea este sindromul icteric acut, cu icter cu sau fără febră, iar al 7-lea este sindromul de febră hemoragică acută, cu febră + hemoragii.

În perioada 1 martie-15 august a.c., echipele medicale, DSP, INSP-CRSP și INSP-CNSCBT trebuiau să trimită zilnic, 7 zile din 7, raportul pentru ziua precedentă, inclusiv raportarea ”zero”.

În tabăra de refugiați de la Rădăuți, supravegherea medicală se face în continuare după programul stabilit în martie de INSP.