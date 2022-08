Reușită

9,92 – ar putea părea un simplu număr, dar ascunde multă muncă: este media cu care sublocotenentul Marilena Ioana Zuzeac a reușit să-și finalizeze studiile, ca șefă de promoție, în cadrul Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă” din Brașov. Și-a început cariera militară în Câmpulung Moldovenesc, la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” și, odată ajunsă la finalul liceului, proaspăta absolventă a trecut prin impasul alegerii următorului drum. O decizie de ultim moment a făcut-o să aleagă calea navigației aeriene.

Marilena Ioana Zuzeac a studiat la specializarea Meteorologie Aeronautică din cadrul Facultății de Management Aeronautic. Este absolventa Colegiului Național Militar ,,Ștefan cel Mare”, promoția 2019.

„Cunoașteți, întrebați, auziți, vedeți și, mai ales, simțiți”

În discursul său de la festivitatea de absolvire, tânăra a declarat: ,,Tot ce mi se întâmplă este, de fapt, suma faptelor și alegerilor mele. Am ales să îmbrac haina militară la 14 ani, la fel ca voi, și am trecut prin aceeași succesiune de evenimente. Nu vă dați seama câte avem în comun. La răscruce de drumuri, am ales să-mi definitivez procesul de instruire și pregătire pentru cerințele din teritoriu în serviciul Forțelor Aeriene Române. A urmat o etapă nu tocmai ușoară, pe care, însă, o veți depăși și voi la fel ca mine. Iar la final, veți culege roadele... roadele muncii de pe băncile școlii și de pe terenul de instrucție.

Străduiți-vă, dragii mei, să fiți cea mai bună versiune a voastră în orice împrejurare. Pe termen scurt, vi se pare că tot efortul e în zadar, dar măcar nu lăsați loc de reproșuri.

Cunoașteți, întrebați, auziți, vedeți și, mai ales, simțiți. Simțiți datoria față de țară, instituție, părinți și față de voi înșivă. Veți înțelege, ulterior, gravitatea acestor cuvinte, în momentul în care veți avea șansa de a alege.

Alegeți să fiți umili și recunoscători pentru educație și sprijin, pentru toate momentele frumoase petrecute alături de colegi, profesori și instructori, pentru familia pe care ați format-o și care v-a ajutat să vă cunoașteți pe voi și pentru amintirile prețioase pe care le-ați creat aici. Am lăsat amintiri, la rândul meu, alături de foștii mei colegi.

Noi nu am lăsat în urma noastră doar cele 60 de pagini de licență și poze pe panoul promoției, am lăsat amintiri și un gol. Care în toamnă se va umple la loc, pentru că, la fel ca în natură, există această nesfârșită și fragilă ciclicitate. Noi, la fel ca ceilalți, spunem că am fost unici. Am fost la fel, dar diferiți. Am fost răi, dar buni. Am mințit, dar am fost sinceri în adâncul sufletului. Am avut dreptate, dar am greșit. Am crezut că le știm pe toate, dar ni s-a arătat că mai avem multe de învățat. Învățați!”.