Din 2016

La finele lunii iulie, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au avut loc activitățile educative reunite sub titlul generic de „Școala de vară de matematică Valter Vasile Olaru”. Pe durata celor cinci zile, au fost implicați în activități 71 de elevi și un număr de 14 cadre didactice.

Profesorul Florin George Popovici a menționat: „interesați de aprofundarea domeniului matematic, elevii au rezolvat exerciții și probleme complexe sub îndrumarea competentă a profesorilor Vasile Roșca și Loredana Strugariu. Alături de domnii profesori s-a aflat și o absolventă valoroasă a colegiului, studenta Lidia Șcheul, care i-a călăuzit cu tact pe elevi în deslușirea tainelor polinoamelor”.

Potrivit acestuia, pe lângă sesiunile de învățare dedicate matematicii, s-au desfășurat și activități de recreere susținute de profesori din cadrul colegiului: „competiție și jocuri” (prof. Raluca Nanu și Nicoleta Mitrofan), „concurs de monologuri” (prof. Beatrice Halip), „cercul prieteniei – brigada anti-bullying” (prof. Mărioara Ardelean), activități sportive de handbal și baschet (prof. Rodica Hrihor și Alexandru Ciobara), „elemente de educație media” (prof. Maria Epatov), „storytelling, auto-cunoaștere și interacțiune” (prof. Angelica Popovici, Ana Maria Muntean și Florin George Popovici), „informatică sub formă de joc” (prof. Andreea Lungu și Gabriela Coajă), jocuri creative (eleva Elana Doruța Coroamă și eleva Anastasia Moloci), „lecția de pictură” (eleva Irina Trifan și eleva Paula-Denisa Ungurean).

Școala de vară a debutat în anul 2016, proiectul reușind să dobândească de-a lungul anilor popularitatea binemeritată în rândul elevilor, toate acestea fiind posibile grație sprijinului generos oferit de prof. Valter Vasile Olaru, totodată efortului organizatorilor și profesorilor participanți.

La activitățile din acest an au fost prezenți și absolvenți ai colegiului care au împărtășit elevilor experiențele lor din viața de studenți.

„A fost o adevărată plăcere să fiu alături de toți acești oameni minunați în atâtea zile. Am cunoscut persoane cu opinii diferite față de ale mele privind unele aspecte, cu hobby-uri diferite de ale mele, dar totuși cu același scop: acela de a deveni mai buni în ceea ce facem”, a menționat un elev.

„Mi-a plăcut în mod deosebit școala de vară, am învățat lucruri cărora probabil nu le-aș fi oferit atenție, dacă nu treceam prin această experiență, am întâlnit persoane noi și am aflat mai multe despre cele pe care le cunoșteam deja”, a povestit o altă elevă.

„Se cuvin a fi aduse sincere mulțumiri domnului profesor Valter Vasile Olaru, cel care, prin spiritul de mecenat al domniei sale, totodată prin sprijinul pe care-l oferă, în fiecare an, unei astfel de experiențe, vădește anvergura unei personalități distinse, înzestrate cu o prețuire sinceră pentru educație și învățare”, a mai adăugat profesor Florin George Popovici.