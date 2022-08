Achiziţie

Primăria municipiului Fălticeni va achiziţiona un aparat DrugTest pentru testarea şoferilor pentru care există suspiciuni că au consumat droguri sau alte substanţe interzise. Potrivit primarului Gheorghe Cătălin Coman, aparatele vor fi folosite de Poliţia Rutieră Fălticeni, achiziţia fiind făcută de Primăria Municipiului Fălticeni la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, aşa cum a fost şi cea pentru radar mobil.

„Am alocat din bugetul local suma de 18.120 de lei pentru achiziţia unui aparat testare şoferi cu suspiciuni conducere sub influenţa drogurilor şi a substanţelor interzise în urma unei solicitări a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava. Sunt foarte multe cazuri în care poliţiştii prind şoferii, îi testează cu alcooltestul, rezultatul este zero, dar se vede că ei sunt în altă lume. Nu există o altă modalitate a poliţiştilor să dovedească că sunt sub influenţa drogurilor decât aparatele drug test.

Din păcate, cazurile de astfel de conducători auto s-au înmulţit foarte mult, nu ai cum să dovedeşti decât dacă îl conduci la spital pentru a preleva probe şi aşa mai departe.

Achiziţionăm acest aparat în perioada următoare şi îl vom da Poliţiei Municipiului Fălticeni în comodat, astfel încât să acoperim un segment în ceea ce priveşte partea de siguranţă rutieră în primul rând”, a spus primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Substanţele psihoactive afectează capacitatea de a conduce vehicule

Aparatul Dräger DrugTest care va fi cumpărat este fabricat în Germania şi depistează substanţele psihoactive în numai câteva minute. Testarea se face din salivă, tehnologia acestui dispozitiv putând detecta şase tipuri de droguri. Dacă rezultatul este pozitiv, persoana testată va fi condusă la spital pentru recoltarea de mostre biologice care vor stabili cu exactitate substanţa psihoactivă.

Consumul de substanţe psihoactive influenţează comportamentul conducătorilor de vehicule, afectează capacitatea de a conduce, diminuează reflexele, aceştia nemaiputând fi stăpâni pe propriile mişcări şi nemaiputând evita obstacolele apărute în cale. De asemenea, conducătorul unui vehicul care a consumat substanţe psihoactive poate deveni agresiv, trecând foarte uşor de la o stare calmă la una de nervozitate, în cele mai multe cazuri finalitatea fiind producerea unui eveniment rutier, uneori cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit Poliţiei Române, la testare nu este relevantă concentraţia, dar conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care se află sub influenţa substanţelor psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă, conform art. 336, alin.2, Cod Penal.