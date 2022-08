Rădăuți

După ce căldura din casele rădăuțenilor a avut de „suferit” în mai multe rânduri iarna trecută, din cauza unor probleme de ordin tehnic la centrala termică a municipiului, administrația locală se pregătește să remedieze defecțiunile care au creat disconfort în peste 4.200 de apartamente, 134 de agenți economici și 13 instituții de stat, care sunt racordate la rețeaua centralizată a localității.

Primarul municipiului, Bogdan Loghin, a anunțat că municipalitatea va aloca 1,65 milioane de lei pentru reparațiile necesare la sistemul de termoficare și a precizat că deliberativul local a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de rectificare a bugetului local, prin care a fost alocată această sumă pentru începerea reparațiilor la sistemul de termoficare.

Bogdan Loghin a declarat: „Am aprobat cu unanimitate de voturi toate proiectele de pe ordinea de zi, printre care și cel cu privire la rectificarea bugetară. Mă bucur că toți consilierii au fost de acord cu acest lucru, mai ales că cel mai important punct este cel pentru asigurarea condițiilor tehnice pentru furnizarea energiei termice în iarnă. Și aici mă refer strict la lucrările la unul dintre cazanele centralei termice și la filtrul adiacent ambelor cazane ale centralei”.

Șeful executivului rădăuțean a mai arătat că unul dintre cazanele centralei va fi reabilitat în totalitate atât din punct de vedere al instalațiilor termice, cât și din punct de vedere al instalațiilor electrice. „Noi am alocat pentru aceste lucrări aproximativ 1,65 milioane de lei. O sumă pe care am găsit-o cu greu în buget. Țin să precizez că sunt foarte mulțumit de munca noastră din primărie până la această dată și în speță a funcționarilor care lucrează, pentru că stăm foarte bine cu execuția bugetară. Acest lucru înseamnă că proiectele cu care am venit în fața cetățenilor la începutul anului sunt în majoritate finalizate, astfel încât nu am avut foarte multe puncte de unde să putem lua bani pentru a putea completa pentru rezolvarea problemei cu termoficarea”, a arătat Loghin.