Înainte de a intra în subiectul indus de titlul de azi, am s-o iau în partea cealaltă, adică încep cu constatarea că soiul rău nu piere cu una, cu două, şi că apucăturile tâlhăreşti ale "fluieraşilor" sunt infinit mai greu de eradicat decât COVID-19. Fiindcă şi dacă se ştiu monitorizaţi din camera VAR, ei se fac că nu văd faulturi grosolane petrecute fix sub nasul lor, ori henţuri vizibile din cosmos, numai de la juma' de metru nu! Încă n-au căpătat tupeul hoţilor din Anglia, pe care pot să-i someze cei de la VAR până îmbătrânesc, că ei dacă n-au de fluierat, atunci nici gând să-şi mişte hoiturile până la televizorul de la margine! Dar acest tip de nesimţire vine cu timpul, cu experienţa acumulată în relaţia cu VAR, aşa că nu mă îndoiesc că foarte curând şi alor noştri va începe să li se rupă de ce zic ăia din camera cu multe reluări! Ce mi se pare însă că se schimbă? Atitudinea echipelor considerate "mici", "fără pretenţii", în disputacu alea care de prea mulţi ani sunt abonate la locurile din frunte, deşi nici loturile, nici jocul lor nu prea le-ar da dreptul la abonament pentru play-off. Nu ştiu ce stă la baza acestei noi abordări, însă e clar că nimeni nu se mai sperie de panarame de echipe caCFR, FCSB ori Craiova aia presupus mai brează decât Craiova lui Mititelu, care sunt tăvălite cât e meciul de lung de echipe care altădată intrau gata învinse. Surprizele plăcute ale acestui început de campionat, pentru mine, sunt Rapid şi Craiova aia "proastă", pe care abia aştept în etapa următoare să o văd cum maturăgazonul cu Craiova aia plină de fiţe. Aaa, şi mai e o chestie perpetuată: ranchiuna, chiar ura pe care capii grupului infracţional organizat numit FRF plus LPF o au faţă de cei care nu intră şi ei în bandă. Aţi ghicit: e vorba de domnul Valeriu Iftime, suspendat de capii mafiei fotbalistice pentru... nimic! I-am analizat declaraţia despre infractorul cu fluier pentru care a fost suspendat 6 luni: e blândă, aproape tandră, în raport cu tâlhăria petrecută atunci! Aş zice însă că Valeriu o merită, din moment ce a votat ca mafioţii să continue să conducă încă 5 ani panarama asta de fotbal.