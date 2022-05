„Aventuraumana” începută oficial pe 13 mai 1992 la iniţiativa inimosului francez Christian Vivicorsi continuă şi astăzi, graţie câtorva prieteni din Luxemburg... François Prum, Gilbert Casoli, Fred Feltchen... precum şi a celor mult mai mulţi, români:angajaţi, sponsori şi mai cu seamă VOLUNTARI – tineri şi adulţi - implicaţi şi dedicaţi susţinerii sub toate formele a marii „familii” de la FAM, demonstrând astfel că NOUĂ NE PASĂ! ... de copiii şi tinerii vitregiţi de soartă - ce au nevoie de călăuze cât mai bune şi pregătite - pentru oferirea a celeimai importante lecţii de viaţă: să-i ajuţi şi pe ceilalţi, cu experienţe de viaţă, modele, sfaturi şi mai alesTIMP pentru a-i asculta, ajuta, sprijini, îndemna, a se distra şi bucura împreună, a-i susţine psihic şi moral, atunci când au ei nevoie mai mare: ...la vârsta întrebărilor, la vârsta alegerii unui drum în viaţă, la vârsta primelor îndrăgostiri sau necazuri în dragoste...Mulţumirile şi recunoştinţa noastrăconstituie doar o fărâmă din ceea ce merită toţi cei care au contribuit şi ne-au ajutat, fără de care toate realizările ar fi rămas doar nişte deziderate pe hârtii uitate în nişte dosare îngălbenite de trecerea vremii...

Am ales ca cea de a 30-a aniversare a Asociației FAM să țină seama de contextul mondial actual, plin de provocări la nivelul echilibrului politic, dar și al sănătăţii, și să se desfășoare discret și decent, prin activități de suflet organizate în Săptămâna jubiliară 5-13 Mai 2022. Amintim și ilustrăm și prin imagini câteva dintre ele: ateliere de desen și pictură concretizate într-o expoziție în FAM, ateliere de abilități practice (confecționare de felicitări, coronițe pentru cimitir), drumeții în Ariniș - zona de agrement a orașului, participarea cu 2 voluntari la Alba Iulia între 10-11 mai 2022, la proiectul Erasmus+, organizat de ANPCDEFP, ”GreenYouth - practici sustenabile în organizațiile de tineret”, o mini-șezătoare presărată cu cântece populare susținută în fața membrilor FAM și a celor 4 oaspeți din Olanda, transmiterea valorilor moștenite intergenerațional, prin comemorarea la cimitir printr-o slujbă religioasă și depunerea de coronițe, flori și lumânări la toți membrii FAM care au părăsit această lume, precum și pomenirea celor decedați din Franţa și Luxemburg: Buburuzan Corneliu, Monicu Gingolia, Lomășan Cosmin, Macsim Angela, Ababei Emilia, Tincu Corneliu, Butnariu Emil, Horju Vasile, Iujihovschi Petronela, Tăutu Eugenia, precum şi Michel Dupont, Jean Durivault, Marie Jacqueline Tafani, Charles Basquin din Franţa, Ulrich Viesseman, Irene Krumlowsky, Romain Staudt din Luxemburg.

Săptămâna jubiliară s-a încheiat cu plantarea a 3 copăcei tuia în scuarul din fața asociației cu sprijinul Ocolului Silvic Gura Humorului și al Primăriei orașului cu participarea câtorva copii și membri de la FAM, a oaspeților olandezi.

File de istorie: Asociația Umanitară FAM este organizație neguvernamentală românească, non-profit, ce se adresează cu precădere copiilor și tinerilor cu handicap social (peste 12 mii de copii și tineri în cei 30 de ani).

Parteneri de-a lungul anilor:

Asociația franceză „Les Gamins de Roumanie” - președinte dl Christian Vivicorsi și-a oferit sprijinul în perioada 1992-2004.

Ulterior, din 1995, asociația a câștigat ca partener un alt ONG, „Cooperation Humanitaire din Luxemburg”, al cărei președinte este dl Francois Prum; actualmente susținând plata salariilor și a taxelor bugetare.

În 1999. Partenerii luxemburghezi şi francezi au cumpărat şi amenajat actualul sediu.

În perioada 2004-2014 FAM-ul a avut diverse colaborări cu un alt ONG din Olanda, Stichting Sprang Capelle - președinte dna Riny Visser.

Consiliul Judeţean Suceava, sponsor în diverse proiecte în anul 2008,

Primăria Gura Humorului, sponsor în proiecte din anii 2008, 2009,

O serie de companii şi sponsori privați.

Proiecte susținute de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei

Pe parcursul celor 30 de ani, FAM-ul s-a maturizat grație partenerilor săi, dar și fiecărui OM cu suflet mare care a sponsorizat asociația în diverse moduri, dar în același timp și datorită diverselor proiecte derulate, a provocărilor permanente de ordin social, financiar etc.

Amintim câteva din proiectele derulate gratuit cu speranța că prin înșiruirea lor vom fi ca și până acum surse de inspirație și pentru alții: oferirea de ajutoare umanitare primite de la partenerii străini, tabere la Marea Neagră, tabere și concursuri: de desene și eseuri, de limba franceza, informatică, excursii în țară, în Franța, Luxemburg, Olanda, expediții în Călimani și în Delta Dunării, precum și o serie de proiecte europene: Tineret în Acţiune, Comenius, Erasmus+, cu parteneri din diverse țări. Proiectul„europousse”Între anii 1994 – 1998, conform unei Cărţi de parenaj semnate cu Clubul de fotbal „Etoile Bleu” din Saint Cyr sur Loire – Franţa, 5 echipe de câte 10 băieţi de 10 – 11 ani, 2 grupuri vocale ale asociaţiei noastre însoţite de fiecare dată de câte 2 – 4 profesori instructori, iar în 1995 şi 1998 de către domnii primari ai oraşului Gura Humorului – respectiv domnii Toma Ioan şi Balău Alexandru – s-au deplasat în Franţa, pentru două săptămâni, pe renumita vale a Loirei şi în regiunea pariziană, la Marly le Roi şi Mareil-Marly; Proiectul ”Voluntari în Europa” realizat cu un grup de 5 tineri voluntari, membri ai organizaţiei de cercetaşi Scouts de Marly.

Schimb de Experienţă pe teme culturale și educativecuMaison Familiale La Grange Colombe Rambouillet - Franţa în perioada 5-15.04.2003 pentru un grup de 28 copii şi 5 profesori-instructori de la FAM. Proiectul ”Concursul de Informatică Linfo@Sv”–organizat la Liceul de Informatică „Spiru Haret”. Proiectul Bilateral „Tineret Pentru Europa” prinorganizarea vizitei la Gura Humorului a unui grup de 18 tineri din Luxemburg în perioada 26.05-04.06.2004în cadrul Proiectului de colaborare dintre liceul „Aline Mayrisch” din Luxemburg şi asociaţia noastră, urmat de deplasarea grupului de tineri-gazde române în Luxemburg, în perioada 5-17.10.2004, concretizat printre altele cu vizitarea parlamentului european de la Strasbourg, susţinerea la final a unui interviu la Radio RTL Luxemburg, asistarea la diferite ore de clasă în România şi Luxemburg, vizitarea de monumente istorice atât în România, cât şi în Luxemburg, Franţa, Belgia şi Germania, Schimb de Experienţă „Să învățăm să ne jucăm” -iulie-august 2004 – realizat în colaborare cu un grup de 4 tinere voluntare ale organizaţiei de cercetaşi ”Scouts de France”. Proiectul „Asociaţia Umanitară FAM - ambasador la a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional Şcolar”, 15-25.04.2008, constând în excursia organizată în scopul participării coralei la gala finală la Sannicandro Garganico – Italia - soldat cu premiul I. Proiectul„Corala „Primavera” a Asociaţiei Umanitare FAM - ambasador la Festivalul Internaţional de Muzică Religioasă Ortodoxă” – Hajnowka – Polonia - 21-25.05.2009, Programul Tineret în acţiune – Appetiser – O introducere în activitatea internațională de tineret Vaalbeek, Belgia, Flandra, 8-12 Aprilie 2013, Voluntariat din Luxemburg – noiembrie 2013 - 2 tinere voluntare din Luxemburg, Participare proiect,,Pe locuri, fiți gata.. SET!” – Săptămâna europeană a tineretului 6 voluntari la Cluj – 31.05-2.06.2013, ProiectErasmus+ ,,Sport And Theatre - Civic Youth – the future of Europe Youth Exchange”, Bzstrzyca Klodzka, Polonia, 2 tineri voluntari – 19-26.10.2013, Curs Grundtvig „Niciodată nu-i prea târziu să înveți cum să înveți!”- Florența, Italia, 10-14.02.2014, Curs de formare – „Communication Matters”, Budapesta, Ungaria, mai 2014, program Erasmus+, TCAATOQ - Curs avansat de formare pentru schimburi de tineri 5-10.05.2015, Samechov, Republica Cehă,proiectul F.A.I.R. – Femei active pentru integritate şi responsabilitate- 2015, Curs de formare Erasmus+ pentru lucrătorii de tineret „Instrumente de dans pentru incluziune” - octombrie 2016, Croația, Proiectul Erasmus+, KA1 – tineret - ”Frumuseţea meseriilor noastre în Europa în 2016-2017”, Asociaţia FAM - Cooperation Humanitaire Luxembourg – oct. 2016, Romania – oct. 2017, „Sănătate, Armonie şi Culoare... la munte şi la mare!” tabăra la Eforie – Marea Neagră - 2016, Curs de formare Erasmus+, ”Crima perfectă pentru schimburi de tineri incluzive” în Letonia 3-9 martie 2017, Curs de formare Erasmus+, Apetiser, Republica Cehă – mai 2017, Seminar de contact Erasmus+ KA1 tineret, “Take your place in Europe!” – 6-10.06. 2017, Bruxelles, Belgia, Youth Discovering Erasmus+ International Project Lab - MUR S K A S O B O T A 6-10 of November 2017, Slovenia, Excursia câștigătorilor concursului ”O zi din viața mea, trăită sau imaginată în Europa în 2017” – Franța, 2017 etc.

Comunicare realizata de

Mariana Gherghel - preşedinte

Mariana Liliana Gheorghian - director