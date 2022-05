Rugby U 19

Tinerii rugbiști de la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Gura Humorului, angrenați în lupta pentru medalii în campionatul de juniori U 19, au jucat, duminică, pe Litoral, cu LPS Constanța, în semifinala campionatului național.

Gazdele s-au impus cu 25-18 (17-6) după un meci echilibrat, în care balanța se putea înclina și în favoarea elevilor lui Andrei Varvaroi.

”Am pierdut, dar la fel de bine puteam câștiga. Am avut timp de opt minute doi oameni în plus pe teren, dar nu am exploatat bine momentele favorabile. Au fost și ceva ratări, dar chiar și așa pe final am pus presiune și nu a lipsit mult să egalăm. Am întâlnit o echipă bună, felicit LPS Constanța pentru victoria meritată”, a declarat Andrei Varvaroi.

Antrenorul crede că faptul că semifinala s-a jucat la Constanța a fost decisiv. Chiar dacă au avut parte de condiții excelente de transport, sportivii au fost obosiți după cele zece ore de drum. LPS Constanța a terminat însă sezonul regulat pe locul I și a avut dreptul de a juca acasă.

CSȘ Gura Humorului va juca duminica viitoare, pe 22 mai, pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitală în finala mică, în compania celor de la Pantelimon București. Se va pune în luptă medalia de bronz a campionatului național U 19. Humorenii trebuie să dea totul pentru a se remarca, cu atât mai mult într-o finală și pe cel mai important stadion de rugby din România.

Andrei Varvaroi a subliniat că elevii săi au un moral bun în ciuda înfrângerii și nu există o presiune foarte mare a rezultatului, această generație având deja mai multe titluri naționale consecutive la categorii de juniori.

După meciul de la Constanța, șase tineri rugbiști au fost reținuți în lotul României, într-un stagiu de pregătire: David Balan (LPS Suceava), Iulian Podeniuc, Sebastian Rusu, Marian Popescu, Daniel Varvaroi și Sebastian Filipciuc.