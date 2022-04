Dosar DIICOT

Procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au trimis la instanță, spre judecare, un dosar de trafic de minori în care principalul inculpat este un bărbat din Câmpulung Moldovenesc care, la data comiterii faptelor, era jandarm activ, încadrat la Detașamentul de Jandarmi Câmpulung Moldovenesc.

Mihai Gabriel Latiș, actualmente în vârstă de 42 de ani (care a semnat după ce a fost pus sub acuzare o hârtie prin care și-a dat demisia din Jandarmerie, hârtie pe care ulterior a contestat-o, acuzând că a întocmit-o sub presiunea unor șefi), a fost trimis în judecată pentru zece infracțiuni de trafic de minori sub forma exploatării sexuale, proxenetism, act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile.

Concret, Latiș este acuzat că a recrutat, transportat și adăpostit minore (cea mai mică în vârstă de 13 ani), cărora le-a înlesnit întreținerea de relații sexuale cu diferiți clienți găsiți de el și de concubina sa, Ionela Adelina Boiciuc, și ea trimisă în judecată în același dosar.

Acuzat că se ocupa de fete și în timp ce era de serviciu

Fostul jandarm este acuzat că a adăpostit la o locuință închiriată fetele minore, unde, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, le-a exploatat sexual, obținând beneficii materiale de pe urma lor. Sumele de bani ajungeau în parte la fete, restul fiind oprit de jandarm și de concubina acestuia, susțin procurorii DIICOT.

Procurorii au date că o parte din fapte au fost comise de inculpat în calitatea sa de funcționat public – subofițer jandarm, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Așadar, în timp ce era de serviciu, jandarmul era și ”pește” pentru fete. El se ocupa de găsirea de clienți pentru acestea, fără a fi jenat dacă era de serviciu. De altfel, există în dosar date și despre alți jandarmi care ar fi fost clienți ai fetelor minore.

Partide de sex cu minorele

Gabriel Mihai Latiș este pus sub acuzare și pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu câteva din fetele care se prostituau, inclusiv minora în vârstă de 13 ani, care practica prostituția în locuința închiriată de cei doi inculpați în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

”A întreținut acte sexuale..., și-a pus în executare intenția de a întreține acte sexuale, în condițiile în care aceasta (...) practica prostituția și de asemenea era exploatată sexual de cel în cauză... întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de act sexual cu un minor”.

Concubina jandarmului, judecată pentru patru infracțiuni de trafic de minori

Dacă Latiș este trimis în judecată pentru zece infracțiuni, concubina sa, Ionela Adelina Boiciuc, în vârstă de 20 de ani la data comiterii presupuselor fapte, are de răspuns pentru patru infracțiuni, trei de trafic de minori și una de proxenetism.

Aceasta este acuzată că era parteneră în afacerea ilegală cu iubitul său și a fost implicată direct în recrutarea, adăpostirea și transportul unora din fetele minore.

Metoda împrietenirii: le dădeau impresia că le fac un bine şi le ajută să facă bani, şi nicidecum că le exploatează

Din ancheta structurilor de combatere a crimei organizate rezultă că cei doi inculpați care aveau o relaţie de concubinaj i-au propus unei minore, în primă fază, la finele anului 2016, după ce în prealabil se împrieteniseră cu ea, să facă sex contra cost cu bărbaţi pe care ei îi găsesc, iar banii obţinuţi să îi împartă. Acesta este primul moment localizat de ancheta DIICOT când cei doi ar fi început activitatea infracțională. La momentul recrutării fata abia împlinise 15 ani.

Respectiva fată a întreţinut relaţii sexuale până în vara anului 2017, rezultă din cercetări. Partidele de sex aveau loc în locuinţa comună a celor doi inculpaţi, pusă la dispoziţie de aceştia. Din datele adunate şi declaraţiile de la dosar rezultă că banii erau încasaţi de minoră, iar aceasta, conform înţelegerii, le dădea celor doi jumătate din sumele obţinute.

Surse judiciare au arătat că Latiş şi concubina aveau un mod de operare prin care câştigau încrederea victimelor şi le dădeau impresia că le fac un bine şi le ajută să facă bani, şi nicidecum că le exploatează.

Din declarațiile luate pe parcursul anchetei rezultă că la minorele care se prostituau rămâneau între 50 și 100 de lei per partidă de sex.

Cei doi inculpați nu mai sunt de ceva vreme la Câmpulung Moldovenesc. Conform unor informații sunt plecați la muncă în străinătate.

Procesul în care cei doi vor fi judecați pentru infracțiunile legate de traficul de minori a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.

Cei doi inculpați se bucură de prezumția ne nevinovăție, până la o sentință definitivă a instanțelor de judecată.