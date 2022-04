Marţi, 12 Aprilie 2022 (10:02:24)

Înotătoarea Delia Ostafi, multiplă campioană națională la tineret, este considerată „copilul de aur” al Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” Suceava. Ea este în clasa a IX-a C și performanțele ei sportive sunt grăitoare. În perioada 23.03.2022 – 26.03.2022, la Bacău a avut loc Campionatul naţional de înot în bazin de 50 m pentru juniori, tineret și seniori, la care a participat și sportiva suceveană Ostafi Delia Elena, componentă a echipei Steaua București. Delia a câștigat 3 titluri de Campioană Națională la Tineret în probele de Ștafetă 4 x 100 m liber Feminin; Ștafetă 4 x 100 m mixt Feminin; Ștafetă 4 x 100 m liber combinat; un titlu de Vicecampioană Națională la Seniori în proba de Ștafetă 4 x 100 m liber Feminin; două medalii de bronz la Seniori în proba de Ștafetă 4 x 100 m mixt Feminin; Ștafetă 4 x 100 m liber combinat. S-a mai calificat și în 3 finale la individual, respectiv: Finala B - 100 m liber unde s-a clasat pe locul 1; Finala B - 200 m liber unde s-a clasat pe locul 1; Finala A - 400 m liber unde s-a clasat pe locul 8.

„Pe Delia n-o remarci din prima clipă în clasa de elevi a Colegiului Național <Mihai Eminescu>, pentru că ceea ce o caracterizează este modestia și discreția. Dar imediat ce o întrebi despre ceea ce face ea, vorbește cu pasiune, cu patos și, mai ales, cu multă dragoste despre înot. Face parte din echipa națională de juniori. Vorbește cu bucurie și cu mândrie despre medaliile ei de aur, argint și bronz, despre orele de antrenamente, despre cantonamente, despre restricții de tot felul care i se impun”, ne-a spus prof. Felicia Vranău, diriginta campioanei la înot.

Dacă o întrebă cineva pe Delia: „E greu ceea ce faci?”, ea va răspunde: „Nu, atâta timp cât iubești ceea ce faci. Iar eu iubesc înotul. În bazin mă simt cel mai bine, ca peștele în apă”. Diriginta Deliei, cea care o cunoaște cel mai bine, spune că eleva nu prea are timp de pierdut, dar știe că în spatele performanței există muncă, autodepășire, sacrificii. Nimic nu poate fi dobândit fără efort și renunțări. „Delia nu se plânge. Cu o maturitate extraordinară, explică și acceptă aceste reguli care, apoi, se transformă în medalii care îi aduc satisfacții uriașe, binemeritate. Delia este apreciată, dar mai ales, iubită de colegii ei. Ei au înțeles primii lipsa ei din sala de clasă și totodată efortul care se află în spatele unei sportive de performanță. Dincolo de campioana națională la înot, Delia rămâne un copil serios, frumos, deștept, cu mult bun-simț, echilibrat. Este deplin susținută de familia ei, mai ales tatăl este cel care o însoțește la antrenamente și competițiile naționale. Totodată el este cel care îi cultivă încrederea, stima de sine, o încurajează și o protejează în egală măsură”, spune prof. Felicia Vranău.

Delia muncește mult ca sportiv, vrea să se autodepășească, vrea să atingă perfecțiunea, dar se comportă, spune diriginta ei, „ca un copil-adolescent care te privește cu ochii ei mari și frumoși, care are nevoie de apreciere, de încurajări, care își dorește să se regăsească cu colegii ei de clasă, să râdă cu ei, să împartă bucurii și tristeți, dar care dă dovadă de atâta maturitate. Nu am văzut niciodată teamă în ochii ei. Nu știu dacă o disimulează perfect sau pur și simplu i-a fost inoculată de mică încrederea și stima de sine”. Concluzia prof. Felicia Vranău este următoarea: „Văd în Delia o sportivă de talie internațională și despre care se va vorbi, iar România se va mândri cu ea. Nu pot decât să mă consider norocoasă că, o dată în cariera mea, să fiu diriginta unui copil-campion”.