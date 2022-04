Învățământ

Școala Gimnazială Ciocănești a găzduit, pe 9 aprilie, cea de-a VIII-a ediție a Concursului interjudețean de cultură și civilizație românească „Tradiție - valoare sacră”, concurs de încondeiere de ouă, cuprins în oferta educațională a Inspectoratului Școlar Județean Suceava - educație permanentă și activități extrașcolare, 2021-2022.

Directoarea școlii, prof. Claudia Angela Samson, ne-a spus că, la fel ca și în anii trecuți, concursul a reunit preșcolari, elevi ai claselor primare și gimnaziale care cunosc și practică acest meșteșug. „Se spunecă tradiția se poartă în suflet, că odată ce-ai simțit-o acolo nu te poți îndepărta de ea. La fel credem și noi, iar dovada sunt cele 13 instituții școlare din județele Suceava, Botoșani, Brașov și Galați care au înscris elevi în concurs”, ne-a spus prof. Claudia Angela Samson. Au participat elevi - încondeietori de la Școala Gimnazială Ciocănești, Școala Gimnazială Poiana Stampei, Clubul Copiilor Vatra Dornei, Școala Gimnazială ”Maria Enescu Cosmivici” Mihăileni (Botoșani), Școala Gimnazială Cîndești, Botoșani, Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, Școala Gimnazială ”Ion Suhane” Frumosu, Școala Gimnazială Nr.1, Vlădeni, Botoșani, Școala Gimnazială Nr.22 Galați, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”- Suceava, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Hărman, Brașov și Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret.

Tema concursului de anul acesta a fost ”Pace, Solidaritate, Credință”, iar membrii juriului le-au cerutelevilor ca, respectând tradiția locală, să insereze pe oul încondeiat cuvântul ”Pace” sau simboluri care să sugereze credința. S-au acordat 15 premii I, 20 de premii II și 20 de premii III, dar și un premiu special.

„Fiecare ou încondeiat spune o poveste ce se pierde în negura timpului. Între linia verticală ce reprezintă viaţa şi cea orizontală simbolizând eternitatea se întinde o lume de linii şi spirale într-un <dans popular> ce încântă privirile și hrănește sufletul. Le mulțumim celor care ni s-au alăturat în concurs pentru ca împreună, an de an, să continuăm povestea unei tradiții minunate: cea a încondeierii ouălor”, au transmis organizatorii.

Derulat în cadrul Festivalului Național al Ouălor Încondeiate Ciocănești, concursul de încondeiere susține tradiția, dar „ne ajută în fiecare an să promovăm elevii școlii”. Tocmai de aceea, în cadrul ediției de anul acesta a festivalului a fost lansat cel de-al doilea volumul al cărții ”M-am născut în Ciocănești”, antologie de poezii scrise de elevii Școlii Gimnaziale Ciocănești în cadrul proiectului”Puieți de poeți”. „E un proiect special, pe care l-am derulat din ianuarie 2022 alături de poetul Sorin Poclitaru, prin care ne-am propus să aducem poezia mai aproape de sufletul copiilor și în care au fost implicați 30 de elevi ai școlii. Suntem convinși că ceea ce am plantat acum sunt doar niște <semințe> ale devenirii acestor copii, dar cât timp am învățat împreună să ne împărtășim gândurile, să visăm cu ochii deschiși, să transmitem emoții prin creațiile noastre, ne-am asigurat că ei vor crește frumos, ca oameni valoroși ai satului în care s-au născut”, a completat directoarea Școlii Gimnaziale Ciocănești.