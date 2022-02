Revenire

Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pasageri în prima lună a acestui an, comparativ cu ianuarie 2021. Potrivit datelor oficiale ale Asociației Aeroporturilor din România, în luna ianuarie 2021, Aeroportul Suceava a înregistrat 31.731 de pasageri. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Cristinel Crețu a declarat că în comparație cu luna ianuarie 2021, când pe aeroportul sucevean au fost procesați 7.075 de pasageri, creșterea este de nu mai puțin de 348,49%. Cristinel Crețu a subliniat faptul la finalul lunii ianuarie 2022, Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a ocupat locul cinci la nivel național din punctul de vedere al pasagerilor înregistrați, după Otopeni, Cluj, Iași și Timișoara și în fața aeroporturilor din Bacău, Sibiu, Craiova sau Târgu Mureș.

În același timp, el a remarcat faptul că din totalul pasagerilor de pe Aeroportul Suceava din luna ianuarie, 27.769 au plecat către destinații externe și 3.962 către intern.

El a reamintit faptul că și la finalul anului trecut, Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava s-a clasat pe locul cinci în topul aeroporturilor regionale în anul 2021 din punctul de vedere al numărului de pasageri. În clasament nu a fost inclusă Compania Națională Aeroporturi București. Potrivit datelor transmise de Asociația Aeroporturilor din România, la finalul anului trecut, pe primul loc în rândul aeroporturilor regionale s-a clasat cel din Cluj-Napoca, care a avut 1,459 milioane de pasageri. Anul trecut, aeroportul sucevean a fost tranzitat de 346.210 pasageri.

Cristinel Crețu a mai spus că anul trecut, numărul de pasageri înregistrat pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” reprezintă o creștere cu 83% față de anul 2020 și cu 19% la sută mai puțin față de 2019, anul de dinaintea pandemiei de coronavirus. „2021 a fost din punct de vedere al traficului de pasageri pe Aeroportul <Ștefan cel Mare> Suceava un an în care am recuperat peste 80% din numărul de pasageri înregistrat înainte de pandemie. Deși a fost tot un an cu restricții generate de pandemie, ca urmare a creșterii numărului de destinații, dar și al numărului de operatori, s-a reușit această recuperare. Aeroportul Suceava oferă servicii bune și sigure pentru pasageri și sperăm ca anul 2022 să fie unul în care vom depăși traficul de pasageri dinainte de pandemie”, a afirmat Cristinel Crețu.

El a mai declarat că pentru anul acesta, CJ Suceava a alocat fonduri importante pentru Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Vicepreședintele CJ Suceava a spus că printre investițiile avute în vedere se numără finalizarea terminalului 2 pentru pasageri, realizarea documentației pentru un terminal de transport cargo, extinderea parcării, construirea unui drum nou care să facă legătura cu aeroportul prin cartierul Burdujeni, precum și pentru achiziționarea de echipamente de securitate.