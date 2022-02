Peste graniță

Vă mai amintiți de afaceristul sucevean Dumitru Morhan? Într-o vreme i se spunea ”regele cașcavalului”, iar acum ar putea concura la titlul de ”regele apelor”. Și asta pentru că în Ucraina, țara sa de adopție în care trăiește de ani buni, coordonează activitatea unei fabrici de ape de la Budineț. Dumitru Morhan spune că a investit bani în retehnologizarea acestei fabrici și că intenționează să crească producția, sens în care vrea să monteze alte două linii de îmbuteliere. ”Fac în jurul a 70-80 de tiruri de apă lunar, pe care o distribui în Turcia, 40 de tiruri. Restul este distribuită în Ucraina și România, la Timișoara, la Craiova și urmează la București.

Deja am mai luat două linii de îmbuteliere pentru că vrem să facem și sucuri, dar și apă la sticlă, nu la plastic, că am înțeles că în Europa deja nu se mai permite să se vândă la sticlă”, a arătat afaceristul. Iar planurile sale de dezvoltare nu se opresc aici. În vecinătatea fabricii de la Budineț spune că a cumpărat câteva hectare de teren pe care va construi o fabrică de conserve. Se pare că dorința lui Dumitru Morhan este aceea de a deveni un mic oligarh. Asta prin prisma achizițiilor anunțate recent. ”Am luat la Hmelnițki o fabrică și 9.000 de hectare de teren, am cultivat sfeclă de zahăr pentru că am văzut că zahărul se scumpește deja, am luat un teren aici la Storojineț, lângă tanc, să fac un spital pentru copii și bătrâni”, a precizat Dumitru Morhan. Implicarea afaceristului sucevean se vede și în domeniul sportiv, sens în care a apărut și în presa ucraineană. ”Am luat o echipă de judo și una de kick-box pe care le sponsorizez, avem peste 700 de copii. Eu sunt mulțumit că mă iubesc copiii și oamenii simpli, și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu și e bine că avem o Bucovină atât de frumoasă, dar e păcat că românii noștri nu-i ajută suficient de mult pe oamenii de aici”, a mai arătat afaceristul de ieri din România și de azi din Ucraina.

În timp ce nu discută afaceri, Dumitru Morhan supervizează construcția unei saune, iar uneori cere ”sfatul” pisicilor care îl înconjoară pentru ca totul să meargă ca la carte. De altfel, Dumitru Morhan pare să își fi descoperit o adevărată pasiune pentru micile feline, de care nu se desparte nici un moment.